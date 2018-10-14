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Власти нашли новый способ забирать дома у белорусов

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  • 14.10.2018, 14:25
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Неожиданные «возможности» указа Лукашенко №357.

Как с правовой точки зрения согласно Указу № 357«О пустующих и ветхих домах» поступят с пустующим жильем, если его собственник недееспособен?

Действие указа Лукашенко от 4.09.2018 № 357 «О пустующих и ветхих домах» (далее – Указ № 357) распространяется на пустующие дома лиц, которым этот дом принадлежит на праве собственности (в т.ч. наследникам, принявшим наследство, но не оформившим права на жилой дом в установленном законодательством порядке), хозяйственного ведения или оперативного управления, иным лицам, имеющим право владения и пользования этим домом (см. подробнее «Пустующие и ветхие дома пустят в оборот»), пишет «Экономическая газета».

Над лицами, которые признаны судом недееспособными, устанавливается опека и в соответствии с п.2 ст. 29 Гражданского Кодекса Республики Беларусь от имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун. При этом необходимо учитывать, что согласно ст. 161 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать от имени попечителя сделки, в частности, по отчуждению имущества подопечного.

По ст. 142 Кодекса о браке и семье опека и попечительство устанавливаются также для защиты личных неимущественных и имущественных прав и законных интересов совершеннолетних лиц, которые признаны судом недееспособными или ограниченно дееспособными.

В соответствии со ст.143 Кодекса о браке и семье органами опеки и попечительства являются местные исполнительные и распорядительные органы, а осуществление функций по опеке и попечительству возлагается, в частности в отношении совершеннолетних лиц, которые признаны недееспособными, на управление здравоохранения областного исполнительного комитета, Комитет по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета.

Необходимо также отметить, что порядок управления имуществом подопечных, условия и порядок хранения и отчуждения этого имущества (в т.ч. и жилых домов как недвижимого имущества) определен Положением о порядке управления имуществом подопечных, утвержденым постановлением Совмина Беларуси от 28.10.1999 г. № 1677, (далее – Положение). В частности, согласно п. 29 Положения опекун не вправе самостоятельно, без разрешения органа опеки и попечительства распоряжаться жилым помещением подопечного, а также заключать сделки относительно этого помещения.

Следовательно, при выявлении комиссией пустующего дома, принадлежащего недееспособному лицу, именно опекун от имени своего подопечного должен подать в местный орган власти уведомление о том, что данный жилой дом будет использован для проживания.

В частности, п.15 Положения определено, что в случае направления подопечных на государственное обеспечение в учреждения социального обслуживания либо переселения по месту жительства опекунов жилые помещения, принадлежащие подопечным на праве собственности, с разрешения органов опеки и попечительства могут быть сданы опекунами, попечителями по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда в установленном порядке.

Принципиально важной является норма (п.13 Положения) о том, что разрешение на заключение договоров и совершение других юридических действий по управлению имуществом подопечных дается в письменной форме органом опеки и попечительства каждый раз, когда в этом возникает необходимость.

В данном случае такими юридическими действиями являются соответствующие действия, предусмотренные порядком работы с пустующими домами (глава 2 Положения о порядке работы с пустующими и ветхими домами, утвержденного указом Лукашенко от 4.09.2018 № 357).


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