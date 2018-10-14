Как задерживали Статкевича и других протестующих в Бресте 7 14.10.2018, 17:24

3,949

Акция против строительства опасного завода завершилась нестандартно.

14 октября на акцию против строительства аккумуляторного завода в Бресте вышли несколько десятков человек. К ним присоединился один из оппозиционных лидеров Николай Статкевич, передает «Радыё Свабода».

В начале акции стало известно об одном задержанном активисте - Дмитрии Бекалюке.

По оценке правозащитника Романа Кисляка, на площадь в Бресте вышли более 120 человек.

Акция завершилась нестандартно. Около 13 часов люди сами подошли к автозаку и спросили омоновцев, будут ли те забирать блоггеров Петрухина и Кабанова.

Сразу же к автозаку подбежали около двух десятков омоновцев. Они схватили Сергея Петрухина и Александра Кабанова, а также Николая Статкевича.

Автозак уехал в Ленинское РОВД. Люди, которые остались, решили идти к участку, чтобы поддержать задержанных. Но через 100 метров два милицейских УАЗа забрали еще 2 протестующих - Виталия Козака и Владимира Мороза.

Задержали также Григория Погарцева из «Народной Грамады» и еще двоих человек, имена которых пока неизвестны.

После этого около 15 человек продолжили идти к Ленинскому РОВД.

В 15 часов из участка отпустили Дмитрия Бекалюка, задержанного утром, до начала акции. Несколько часов он был в милиции вместе со своим маленьким сыном.

Собрания противников строительства аккумуляторного завода проходят в Бресте несколько месяцев каждое воскресенье.

Обычно они обходились без задержаний. Люди собирались на площади «чтобы покормить голубей» и не выкрикивали никаких лозунгов.

Задерживать участников начали в течение последних двух недель. Нескольких протестующих оштрафовали.

10 октября 7 активистов получили предупреждения прокуратуры о недопустимости участия в несанкционированных акциях. В их числе и блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов. После этого они выложили на своем канале призыв выйти на площадь.