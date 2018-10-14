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Саудитами по кремлевскому носу

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 14.10.2018, 18:21
  • 2,791

Новый урок российским властям.

Они всегда возмущались «двуличием Запада».

Мол, что вы нам все тычете «правами человека в России» и ограничиваете с нами отношения. Вот, Саудовская Аравия, какой там режим!

У вас же на Западе для них все двери открыты. Мы тоже хотим так же – внутри России авторитарный режим и обогащение верхушки на крепостном народце, а на Западе для наших озолотившихся правителей и их виолончельных друзей – давайте так же, как у вас с cаудитами. Что за «двойные стандарты»?!

Но так ведь и было с Путиным на Западе. Как с саудитами. И его друзья, ставшие миллиардерами за время его президентства, отлично себя на Западе чувствовали. И самого Путина орденами награждали, в глаза ему заглядывали, руку ему жали, деньги давали, в России бизнес имели. Но это было до тех пор, пока Путин не перешел границу во внешней политике – не полез с завоеваниями в соседнюю страну, как в свое время Хусейн в Кувейт. Потом добавил кибератаки, попытки убийства в Британии, вмешательство в американские выборы и другие подвиги разведки.

С этого момента все. Стали для Запада не «как саудиты».

Потому что то, что вы там у себя дома делаете – проблемы ваши и вашего народа, но к нам со своими «новичками», хакерами, реваншами не лезьте. У нас на Западе свои правила. Не соблюдаете – до свидания.

И вот теперь, у властей России появился глупый «последователь» — Саудовская Аравия, похоже, жестоко убившая в Турции журналиста Джамаля Хашогги с наглостью, почище солсберецкого туризма.

Посмотрите на резкую реакцию Запада – если все подтвердится, Саудовская Аравия получит санкции, может быть, полегче российских, но не останется безнаказанной. И никакая нефть, закупки оружия у США, интеграция экономики в западный мир не спасут. Как не спасла Путина зависимость Европы от российского газа – просчитался. Западные страны возмущаются по поводу убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. А кто, думаете, молчит?

Вы не ошиблись – раскованная в общении российская дипломатия, духовная российская власть.

Это насупленная сосредоточенность объяснима.

Это — молчаливое одобрение.

Сами такие же, как саудиты. Сами считают доблестью – отправиться в чужую страну убивать «подонков и предателей».

Telegram-канал «СерпомПо»


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