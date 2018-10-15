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На гродненского музыканта Алеся Денисова составили протокол за репост

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  • 15.10.2018, 10:12
  • 1,574
Алесь Денисов
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Повестку в суд музыкант пока не получил.

Гродненская милиция возбудила административное дело против известного музыканта и журналиста Алеся Денисова, передает «Белсат».

На днях он получил копию протокола, из которого следует, что музыкант нарушил ч. 2 ст. 17.11 Кодекса об административных правонарушениях (изготовление или распространение, а равно хранение с целью распространения экстремистских материалов, если в этих действиях нет состава преступления) Беларуси.

Поводом для административного дела стало то, что Денисов сделал репост со страницы анархистов в социальной сети «Вконтакте». Сейчас страница, откуда сделал репост Алесь Денисов, заблокирована, и проверить факт репоста невозможно. Никаких повесток в суд Алесь Денисов пока не получал.

Ранее неизвестный позвонил на домашний номер музыканта, представился милиционером и сообщил об уголовном деле, которое якобы возбудили за репост.

«Расцениваю такое поведение сотрудника правоохранительных органов как способ оказать на меня, мою семью психологическое давление, лишить меня и моих близких людей покоя с целью помешать моей культурной деятельности в качестве музыканта группы «DZIECIUKI», - считает Алесь Денисов.


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