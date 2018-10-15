закрыть
15 октября 2018, понедельник, 12:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

ЕС принимает меры против кибератак России

  • 15.10.2018, 11:08

Комплексный план противодействия РФ утвердит Еврокомиссия.

Европейский Союз готовится принять меры против атак российских хакеров. В частности, как пишет немецкая газета Handelsblatt в понедельник, 15 октября, со ссылкой на текст проекта итогового заявления участников саммита ЕС, намеченного на 18 октября, планируется усилить "способность противостоять гибридным кибератакам", пишет dw.com.

Евросоюз намерен в своем заявлении осудить нападение российских агентов на Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), о котором ранее сообщали власти Нидерландов, пишет Handelsblatt. Лидеры стран ЕС также заявят о необходимости мер против так называемых фейковых новостей из России с целью защиты демократической системы и борьбы с дезинформацией, в частности в свете предстоящих в мае 2019 года выборов в Европарламент.

Новые распоряжения Еврокомиссии в области кибербезопасности

В свою очередь Еврокомиссия планирует в декабре предоставить план действий по противостоянию киберугрозам, сообщает далее ее Handelsblatt. По ее информации, европейское ведомство уже разработало несколько распоряжений в области кибербезопасности, которые должны быть приняты до апреля 2019 года - окончания срока полномочий действующего состава органов ЕС.

В начале октября ряд стран обвинил Главное управление Генштаба Минобороны России, больше известное по старому названию ГРУ, в причастности к кибератакам. Так, Нидерланды сообщили о предотвращении компьютерной атаки российских шпионов на серверы ОЗХО в Гааге. По данным британского Национального центра по кибербезопасности (NCSC), ГРУ с высокой долей вероятности причастно к деятельности ряда хакерских группировок.

Ранее США обвинили в кибератаках семь предполагаемых сотрудников ГРУ, четверо из которых уже были высланы из Нидерландов, а еще трое - обвинялись в атаках на Демократическую партию США. Затем с аналогичными обвинениями выступили Канада, Германия и Латвия.


популярное за неделю

Мнение

Кооператив «Озеро»
Кооператив «Озеро» Ирина Халип
Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников