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Белорусы вступились за священника, который критиковал патриарха Кирилла

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  • 15.10.2018, 12:04
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Александр Шрамко

Люди требуют вернуть популярного священнослужителя к службам в приходе.

Православный поэт и издатель Дмитрий Строцев организовал сбор подписей в поддержку священника минского Свято-Михайловского православного прихода Александра Шрамко. 14 октября Шрамко запретили служить, потому что он «сильно задел» патриарха Кирилла, сообщает svaboda.org.

Петицию направят в Минское епархиальное управление Белорусского православной церкви.

В петиции утверждается, что Шрамко:

благочестивый пастырь, талантливый миссионер и проповедник;

инициировал в своем приходе белорусскоязычную литургию;

популярный блоггер.

Напомним, что священнику Свято-Михайловского православного прихода в Минске Александру Шрамко вчера было запрещено служить. Запрет пока устный, официальный документ ожидается во вторник.

Вчера вечером Александр Шрамко оставил на своей странице в ФБ запись со ссылкой на фото «Радио Свобода» со встречи московского патриарха в Минске. Священник раскритиковал поведение охраны и самого патриарха:

«Нет, я понимаю, конечно, что мыть ноги бомжам это напряг. Но есть же такие простейшие вещи, которые не требуют никакого подвига. Даже ничего не стоят. Но ценятся высоко. Может, кто-то из окружения патриарха Кирилла подскажет главе РПЦ ...

Вот тебя ждут не один час на улице. Тебя. Ждут. Еще. Не так много, как в былые годы. Но все же кто-то приходит. Кому-то ты интересен. Даже если не пускают в собор, куда вход только по пропускам. Они пришли и будут весь вечер стоять на улице, довольствуясь трансляцией на экран. Как-будто они и так не могут насмотреться подобного на каком-нибудь "Союзе". Почему не дать им минимальный живой контакт? Почему нужно подкатывать на машине к самым вратам собора и выйдя из нее, даже не обернуться? Неужели так трудно выйти хотя бы за 100 или 50 метров и пройти несколько десятков шагов, приветствуя и благословляя народ? Сказать несколько теплых слов, кому-то пожать руки? Ведь просто же... И выигрыш получишь несоразмерный... Не понимаю. Дожил до пенсии и не понимаю. Как будто специально... для патриарха народа как и нет, зато для охранников он есть - но только лишь источник потенциальной опасности. Может просто ... демонстративное презрение?»


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