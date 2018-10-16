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Макрон провел перестановки в правительстве Франции

  • 16.10.2018, 11:31
Эммануэль Макрон
Фото: Chesnot/Getty Images

Назначены новые главы ключевых министерств.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел перестановки в правительстве, сменив нескольких министров и назначив нового главу МВД.

Об этом сообщает eurointegration.com.ua со ссылкой на сайт Елисейского дворца.

Новым министром внутренних дел назначен Кристоф Кастанье. На этом посту он сменил Жерара Коллона, который в сентябре подал в отставку, чтобы баллотироваться в мэры Лиона.

Кастанье близок к Макрону, ранее занимал должность государственного секретаря по вопросам отношений с парламентом.

Французский президент также назначил новых министров культуры, сельского хозяйства и продовольствия, экономики и финансов. Он также сменил нескольких государственных секретарей при министерствах.

Перестановки в правительстве ожидались еще на прошлой неделе, но Макрон отложил решение после встречи с премьером Эдуаром Филиппом.

Новое правительство должно собраться на свое первое заседание в среду. В тот же день за доверие новому Кабмину должен проголосовать парламент.


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