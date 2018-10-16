Ингушетия: в России намечается новая война? Влад Волошин, «Обозреватель»

16.10.2018, 16:38

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Фото: RFE/RL

Конфликт разгорается.

На Кавказе в россии намечается очередная "кавказская война". И пусть роспропагандисты говорят, что это не так, и что Чечня и Ингушетия уже достигли взаимопонимания по спорным территориям, конфликт продолжает тлеть.

Суть его в том, что между двумя соседними субъектами их федерации продолжается спор из-за нынешней принадлежности части Сунженского района Чечни. Ранее он был в составе Ингушетии, но после распада Союза "лидеры" этих автономий подписывали разные противоречивые договоры, а в 2013-14 году Рамзан Кадыров решил на федеральном уровне узаконить этот "отжим" территорий. В России модно быть царем-собирателем земель, поэтому Кадыров тоже захотел стать таким "мини-сборщиком".

В конце сентября 2018 чеченские дорожные рабочие под охраной силовиков начали работы по сооружению дороги на спорной территории, а ингуши собрались на протесты. Росгвардия окружила эти собрания, по республике выключили интернет, поэтому о реальных событиях известно очень мало. Но "последствия" - подписание между лидерами "субъектов федерации" Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым "соглашения" об урегулировании конфликта.

ТАСС об этом сообщил, что "между республиками проведен равноценный обмен нежилыми спорными территориями, относящимися к Надтеречному району Чечни и Малгобекскому району Ингушетии. Чечне передается горная и лесистая местность на границе с Надтеречным районом, а Ингушетия получает равноценную территорию на границе с Малгобекским районом".

Однако это "соглашение" очень неравноценное для Ингушетии. Здесь Кадыров "кинул" Евкурова очень неплохо.

Специалисты-картографы подтверждают это "кидалово ингушей": "По соглашению Кадырова и Евкурова Чечне отходит 26 800 гектаров территории Ингушетии, тогда как Ингушетия получает примерно 1000 гектаров. Чечне по этому соглашению перешло "более чем в 25 раз земли больше, чем Ингушетии".

Почему эти гектары являются привлекательными для чеченцев - секрет очень прост: это запасы нефти, которые Кадыров планирует начать добывать. Поэтому и быстро придушили любые протестные "дерганья" ингушей.

Сразу же включилась российская пропаганда, которая выступает, конечно же, на стороне Чечни. В росСМИ просочились тексты с посылом, что "границы официально никакой не было, здесь права Чечня, да Ингушетия еще и выиграла от обмена":

"Ингуши от межевания реально выигрывают. А) по северным районам с согласия жителей местных сел с обеих сторон республики обмениваются ровно по 1800 Га. Б) по южным районам (федеральный Бамутский заповедник): исторически деление между республиками шло по берегам реки Фортанги. Сейчас в результате предлагаемого размена у Ингушетии будет + 7190 Га. МПР России переводит эти 7190 Га из фед. Бамутского заповедника в фед. Сунжеский заповедник. В) нефть: высокосернистая, добывать нерентабельно. Скважины затампонированы в 1932-34 гг. По итогам предлагаемого раздела на территории Ингушетии окажется 16 из 19 скважин".

Как видим, действия России даже на собственной территории является коварными и позорными. Это уже вошло в национальную идею, когда кремль поддерживает сильных и наглых собственных "вассалов", выращивая еще одного "мини-царя - собирателя земель". Кстати, немало росполитологив прочат на место "преемника" нового "выходца с Кавказа" - жесткого и бескомпромиссного. Память о ГУЛАГе у них очень короткая.

Влад Волошин, спикер Генштаба ВСУ, «Обозреватель»