Белорус обманывал российских продавцов приемом из 90-х 2 16.10.2018, 20:47

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Схема, по которой действовал гражданин Беларуси, требовала ловкости рук.

В Брянске задержали нашего соотечественника, специализировавшегося на обмане магазинов мобильных телефонов. Ему грозит до пяти лет заключения, передает «Белсат».

Российская полиция задержала мошенника, обманувшего ряд офисов продаж цифровой техники в общей сложности на 200 тысяч российских рублей (около $ 3000).

По информации следователей, 40-летний ранее судимый уроженец Беларуси, покупая дорогие телефоны, не додавал продавцам купюр.

Схема, по которой действовал мошенник, требовала ловкости рук. Покупая самые дорогие девайсы, он расплачивался пачкой пятитысячных купюр, в которой одной купюры не хватало. Пересчитав деньги, продавец указывал на ошибку, и отдавал деньги покупателю, чтобы он пересчитал их сам. Мошенник пересчитывал, соглашался с недостачей, возвращал деньги продавцу и демонстративно добавлял еще одну купюру. Расчет был на то, что продавец не пересчитывал деньги заново. А зря: на сайте МВД России сообщается, что во время подсчета мошенник прятал в рукаве примерно треть пачки.

На сленге мошенников такая операция с банкнотами называется «заламыванием».

После совершения преступления мошенник возвращался в Беларусь.

Мошенника задержали сотрудники российского уголовного розыска во время очередного преступления: в одном из торговых центров Брянска при оплате дорогого мобильного телефона он «заломил» восемь банкнот, причинив магазину ущерб на 40 тысяч рублей ($ 615).

Следователи доказали причастность задержанного к семи эпизодам. Общая сумма, на которую ему удалось обмануть продавцов, составила около 200 000 рублей. Преступнику предъявили обвинение по статье российского УК« Мошенничество », санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Он арестован до суда.