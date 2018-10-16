США ввели санкции против 20 иранских компаний и банков 16.10.2018, 21:52

Ограничительные меры введены за поддержку квазивоенной организации «Басидж».

Минфин США объявил о введении санкций в отношении 20 компаний и банков из Ирана. Ограничительные меры введены за поддержку квазивоенной организации «Басидж», подотчетной Корпусу стражей исламской революции (КСИР), передает РБК.

В частности, в черный список попали банки Mellat, Parsian Bank, Sina Bank, инвесткомапния Bahman Group, а также Иранская тракторная компания (ITMC). Вашингтон также считает, что финансирование осуществлялось через иранский Mehr Eqtesad Bank.

«Эта обширная сеть (компаний) предоставляет финансовую инфраструктуру силам «Басидж» для вербовки, обучения и инструктажа детей, которых затем отправляют воевать в инициированных КСИР конфликтах в регионе», — говорится в сообщении.

Юридическим и физическим лицам США запрещается вести любой бизнес с фигурантами списка, блокируются долларовые расчеты и активы фигурантов в США.

В июле Вашингтон ввел санкции против туристической компании Mahan Travel, связанной с иранской авиакомпанией Mahan Air, которая с 2011 года уже находилась под ограничениями за перевозку «Корпуса стражей исламской революции».