Фанаты берлинского «Айсберена» приветствовали болельщиков «Немана» по-белорусски 16.10.2018, 22:44

Немецкие фанаты заготовили белорусскоязычный плакат для приветствия гродненских болельщиков.

Фанаты берлинского «Айсберена» заготовили плакат для приветствия фанатов гродненскоко «Немана» на гостевом матче Лиги чемпионов на почти безупречном белорусском языке.

Мелочь, а как приятно, блин, — отметил в Фейсбуке журналист Вячеслав Федоренков.

Гродненский клуб дома уступил «Айсберену» в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов — 2:4. К последнему туру белорусский клуб утратил шансы на выход из квартета.