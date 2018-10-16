закрыть
17 октября 2018, среда, 0:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Фанаты берлинского «Айсберена» приветствовали болельщиков «Немана» по-белорусски

  • 16.10.2018, 22:44

Немецкие фанаты заготовили белорусскоязычный плакат для приветствия гродненских болельщиков.

Фанаты берлинского «Айсберена» заготовили плакат для приветствия фанатов гродненскоко «Немана» на гостевом матче Лиги чемпионов на почти безупречном белорусском языке.

Мелочь, а как приятно, блин, — отметил в Фейсбуке журналист Вячеслав Федоренков.

Гродненский клуб дома уступил «Айсберену» в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов — 2:4. К последнему туру белорусский клуб утратил шансы на выход из квартета.


популярное за неделю

Мнение

Китай вернет у России свои земли
Китай вернет у России свои земли Андрей Пионтковский
Кооператив «Озеро»
Кооператив «Озеро» Ирина Халип
Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей