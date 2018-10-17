Владимир Крикунов: Хоккеем должны руководить хоккеисты, а не генералы

Владимир Крикунов: Хоккеем должны руководить хоккеисты, а не генералы11
- 17.10.2018, 7:40
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В чем проблема минского «Динамо»?
Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов на пресс-конференции после матча регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" (3:1) ответил на вопрос о том, что поможет "зубрам" продвинуться вверх в турнирной таблице, сообщает pressball.by.
Корреспондент задал вопрос Горди Дуайеру: "Есть ли у вас понимание, какие компоненты игры надо подтянуть, чтобы минское "Динамо" продвинулось вверх?"
Пока текст переводили рулевому "минчан", коуч гостей решил ответить журналисту за коллегу:
— Хоккеем должны руководить хоккеисты, б..., не генералы, — сказал Крикунов.
Напомним, председателем Наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск" является министр внутренних дел Республики Беларусь Игорь Шуневич, генеральным директором — экс-замминистра МВД Беларуси Анатолий Курилец.