Теракт в Керчи: вначале была стрельба, затем сработало взрывное устройство

Теракт в Керчи: вначале была стрельба, затем сработало взрывное устройство32
- 17.10.2018, 13:43
- 7,719
(обновляется) Стали известны новые подробности взрыва в политехническом колледже.
Причиной взрыва в политехническом колледже в Керчи стал подрыв неустановленного взрывного устройства, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России, передает «Интерфакс».
По предварительным данным, погибли десять человек, еще 50 пострадали.
По информации комитета, взрыв в здании политехнического колледжа Керчи произошел около 12 часов дня.
На место прибыли силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Территория у колледжа оцеплена, находившиеся в здании люди эвакуированы.
Силовики считают, что взрыв в политехническом колледже в Керчи (Крым) мог быть терактом. Об этом сообщает inforesist.org со ссылкой telegram-канал Mash.
«В керченском колледже пытались захватить заложников. После этого там началась стрельба, затем — взрыв. Такая информация сейчас проходит по линии экстренных служб», — пишет Mash.
Сейчас силовики прочесывают территорию колледжа и ищут предполагаемого нападавшего. Это парень 20-25 лет, он попал на камеры наблюдения.
У преступника было оружие (12мм) и — предположительно — взрывчатое вещество, отмечает Mash.
По информации очевидцев, на втором этаже колледжа после взрыва в здании была слышна стрельба. В столовой, где все произошло, не было газовых баллонов. «»Раненых волной выбросило наружу, - рассказала очевидица радио «Говорит Москва».
В то же время некоторые очевидцы происшествия утверждают, что стрельба произошла перед взрывом. Якобы неизвестные начали ходить по кабинетам и стрелять в учеников.
Об серии взрывов и стрельбе рассказала студентка техникума — очевидец произошедшего в среду, 17 октября, сообщила «Лентa.ру».
«Была серия взрывов — около четырех — на протяжении пяти минут, на первом-втором этажах. На первом этаже находится столовая. Также были слышны выстрелы», — сказала она.
В своем канале «Говорит Москва», ссылаясь на очевидцев, сообщает, что неизвестный бросил бутылку в окно столовой колледжа, после этого произошел взрыв. Также очевидцы рассказали, что в первые минуты после взрыва в колледже была слышна стрельба, а затем в здание забежали несколько полицейских с автоматами.
Число жертв взрыва в техникуме в Керчи возросло до 18, сообщает lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал LIFE SHOT, не указавшего источник информации. По его данным, медиков и студентов медицинских колледжей в срочном порядке вызывают в больницы города.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, версия теракта рассматривается в качестве причины взрыва.
Директор керченского колледжа Ольга Гребенникова рассказала, что в здание учебного центра ворвались неизвестные с автоматами, которые взорвали холл, «бросали взрывпакеты». По словам Гребенниковой, эти люди «открывали кабинеты, убивали всех, кого могли найти, кто попадался».
Информацию о стрельбе в керченском колледже «Новой газете» подтвердил учащийся колледжа Владимир. «Я находился недалеко от столовой. Перед взрывом раздалось несколько выстрелов. Я слышал не менее десяти. Это была не автоматная очередь, а одиночная стрельба. Насколько я понял, в здание проник кто-то посторонний, но сам я его не видел», — сказал ученик.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва.
Заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов, отвечая на вопрос о работе ведомства после взрыва в колледже в Керчи, назвал произошедшее терактом.
«Мы участвуем в ликвидации последствий террористического акта», — сказал Меликов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент РБК.
Он добавил, сославшись на Следственный комитет, что причиной является взрыв самодельного взрывного устройства. «Обстоятельства устанавливаются, анализом причинно-следственных связей занимаются специальные службы, но также и Росгвардия», — заключил он.
К техникуму в Керчи, где взорвалась бомба, направлены более 200 военнослужащих и около 10 единиц техники армии РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа РФ.
Военные заявили, что солдаты будут оказывать помощь экстренным службам города в расчистке завалов на месте взрыва.
Следственный комитет РФ уточнил количество погибших в техникуме в Керчи. Согласно последним данным СК, погибли 13 человек, 50 пострадали. Большая часть из них - подростки. Данные о пострадавших уточняются.
Возможно, что Кремль попытается использовать трагедию в Керчи для разжигания антиукраинской пропаганды. Российский «Сенатор» Франц Клинцевич уже предположил, что в керченской трагедии якобы просматривается «украинский след», сообщает «Интерфакс». «Не думаю, что рука «Исламского государства» способна дотянуться до Керчи. Все это больше похоже на украинский след», - приводит слова Клинцевича его пресс-служба.