Теракт в Керчи: вначале была стрельба, затем сработало взрывное устройство 32 17.10.2018, 13:43

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Фото: kerch.fm

(обновляется) Стали известны новые подробности взрыва в политехническом колледже.

Причиной взрыва в политехническом колледже в Керчи стал подрыв неустановленного взрывного устройства, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России, передает «Интерфакс».

По предварительным данным, погибли десять человек, еще 50 пострадали.

По информации комитета, взрыв в здании политехнического колледжа Керчи произошел около 12 часов дня.

На место прибыли силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Территория у колледжа оцеплена, находившиеся в здании люди эвакуированы.

Фото: kerch.fm

Силовики считают, что взрыв в политехническом колледже в Керчи (Крым) мог быть терактом. Об этом сообщает inforesist.org со ссылкой telegram-канал Mash.

«В керченском колледже пытались захватить заложников. После этого там началась стрельба, затем — взрыв. Такая информация сейчас проходит по линии экстренных служб», — пишет Mash.

Сейчас силовики прочесывают территорию колледжа и ищут предполагаемого нападавшего. Это парень 20-25 лет, он попал на камеры наблюдения.

У преступника было оружие (12мм) и — предположительно — взрывчатое вещество, отмечает Mash.

По информации очевидцев, на втором этаже колледжа после взрыва в здании была слышна стрельба. В столовой, где все произошло, не было газовых баллонов. «»Раненых волной выбросило наружу, - рассказала очевидица радио «Говорит Москва».

В то же время некоторые очевидцы происшествия утверждают, что стрельба произошла перед взрывом. Якобы неизвестные начали ходить по кабинетам и стрелять в учеников.

Об серии взрывов и стрельбе рассказала студентка техникума — очевидец произошедшего в среду, 17 октября, сообщила «Лентa.ру».

«Была серия взрывов — около четырех — на протяжении пяти минут, на первом-втором этажах. На первом этаже находится столовая. Также были слышны выстрелы», — сказала она.

В своем канале «Говорит Москва», ссылаясь на очевидцев, сообщает, что неизвестный бросил бутылку в окно столовой колледжа, после этого произошел взрыв. Также очевидцы рассказали, что в первые минуты после взрыва в колледже была слышна стрельба, а затем в здание забежали несколько полицейских с автоматами.

Число жертв взрыва в техникуме в Керчи возросло до 18, сообщает lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал LIFE SHOT, не указавшего источник информации. По его данным, медиков и студентов медицинских колледжей в срочном порядке вызывают в больницы города.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, версия теракта рассматривается в качестве причины взрыва.

Директор керченского колледжа Ольга Гребенникова рассказала, что в здание учебного центра ворвались неизвестные с автоматами, которые взорвали холл, «бросали взрывпакеты». По словам Гребенниковой, эти люди «открывали кабинеты, убивали всех, кого могли найти, кто попадался».

Информацию о стрельбе в керченском колледже «Новой газете» подтвердил учащийся колледжа Владимир. «Я находился недалеко от столовой. Перед взрывом раздалось несколько выстрелов. Я слышал не менее десяти. Это была не автоматная очередь, а одиночная стрельба. Насколько я понял, в здание проник кто-то посторонний, но сам я его не видел», — сказал ученик.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва.

Заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов, отвечая на вопрос о работе ведомства после взрыва в колледже в Керчи, назвал произошедшее терактом.

«Мы участвуем в ликвидации последствий террористического акта», — сказал Меликов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент РБК.

Он добавил, сославшись на Следственный комитет, что причиной является взрыв самодельного взрывного устройства. «Обстоятельства устанавливаются, анализом причинно-следственных связей занимаются специальные службы, но также и Росгвардия», — заключил он.

К техникуму в Керчи, где взорвалась бомба, направлены более 200 военнослужащих и около 10 единиц техники армии РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа РФ.

Военные заявили, что солдаты будут оказывать помощь экстренным службам города в расчистке завалов на месте взрыва.

Следственный комитет РФ уточнил количество погибших в техникуме в Керчи. Согласно последним данным СК, погибли 13 человек, 50 пострадали. Большая часть из них - подростки. Данные о пострадавших уточняются.

Возможно, что Кремль попытается использовать трагедию в Керчи для разжигания антиукраинской пропаганды. Российский «Сенатор» Франц Клинцевич уже предположил, что в керченской трагедии якобы просматривается «украинский след», сообщает «Интерфакс». «Не думаю, что рука «Исламского государства» способна дотянуться до Керчи. Все это больше похоже на украинский след», - приводит слова Клинцевича его пресс-служба.