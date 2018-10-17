Бабченко о теракте в Керчи: Все прелести полицейской империи к вашим услугам 17.10.2018, 16:46

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Аркадий Бабченко

Фото: gordon

А вас предупреждали.

Добро пожаловать, Крым! Ну что, здравствуйте, дорогие крымчане! Рады вас видеть. И в первых строках своего письма позвольте поздравить вас с тем, что это был последний референдум в вашей жизни... Выучите, кстати, еще два термина. «КТО» — это контр-террористическая операция, и «гексоген». Это важно. Вот это действительно по-настоящему важно. И постарайтесь в дальнейшем избегать мест скопления людей, вокзалов, аэропортов — вокзалов и аэропортов особенно — автобусных станций, рынков, концертов и вообще, пишет публицист Аркадий Бабченко для сайта atr.ua.

Это из моего обращения к крымчанам, которое я написал четыре года назад. О том, что там обязательно — обязательно! — начнутся «теракты», было понятно любому, знакомому с российской действительностью. Это было неизбежно. Не сможет ФСБ пройти мимо Крыма. Двадцать пять лет вы слов то таких не слышали — теракт, подрыв, захват, заложники, неустановленное взрывное устройство, гексоген, тротиловый эквивалент, ваххабизм, запрещенная в России организация, экстремизм. А теперь — это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте. Приспосабливайтесь к новым условиям жизни. Все прелести полицейской империи к вашим услугам.

А с завтрашнего дня вы еще начнете жить в режиме КТО.

Вот следующая строчка из моего письма: «Рамки будут на каждом входе. С милицией лучше не шутите. Бороду постарайтесь не носить. Волосы осветлите. Карманы выворачивайте и давайте себя шмонать по первому требованию. Из дома никогда — никогда! — без документов не выходите».

Выучите и её тоже. Пригодится.

Добро пожаловать в гавань.

А вас предупреждали.

Вас же предупреждали?