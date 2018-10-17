Белорусские водители массово бойкотируют техосмотр 2 17.10.2018, 18:05

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Только в Жлобинском районе почти 80 процентов нарушений - непройденный техосмотр.

Последняя операция "Фильтр", проведенная Госавтоинспекцией в Жлобинском районе Гомельской области, показала поистине удивительные результаты: из 55 выявленных нарушений 42 - отсутствие отметки о прохождении техосмотра. А это, на минуточку, чуть более 76 процентов общего количества, передает abw.by.

Кроме того, в числе нарушений - три факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, два водителя управляли транспортными средствами, не имея права управления, четверо не пристегнулись ремнем безопасности, два водителя нарушили правила перевозки детей, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Недавно проведенный в Гродно "Фильтр" показал, что из 100 нарушений отсутствие техосмотра составило чуть менее 50 процентов.