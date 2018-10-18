В Бресте снова задержали блогера Сергея Петрухина 5 18.10.2018, 11:28

Сергей Петрухин

Протестного блогера арестовали на пять суток.

Как пишет «Брестская газета», около 9 утра 18 октября во дворе своего дома в Бресте сотрудниками Ленинского РОВД задержан блогер Сергей Петрухин. Он доставлен в ИВС для отбытия наказания за акцию протеста против завода 14 октября.

Суд на ним и его товарищем Александром Кабановым состоялся 16 октября: оба были признаны виновными в нарушении закона о массовых мероприятиях. Наказание – по 5 суток административного ареста.

Между тем после вынесения решений Петрухин и Кабанов остались на свободе. Перед заседаниями им вручили повестки, согласно которым 19 октября они должны явиться в Ленинский РОВД. Блогеры предполагали, что именно в этот день их арестуют, чтобы не дать выйти на кормление голубей в ближайшее воскресенье.

Однако, как видим, Петрухина задержали раньше.

Напомним, днем 14 октября на площади Ленина в Бресте прошло традиционное воскресное кормление голубей в знак протеста против строительства аккумуляторного завода, на котором впервые за время молчаливых акций развернули растяжку с надписью против завода.