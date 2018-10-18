Польша расширяет добычу газа в Норвегии 18.10.2018, 16:54

Польская нефтегазовая компания в 2024 году будет поставлять газ в Польшу с еще одного месторождения.

PGNiG Upstream Norway — дочерняя компания Польской нефтегазовой компании (PGNiG) приобрела долю в еще одном нефтегазовом месторождении в Норвегии — в районе Экофиск, передает «Радио Польша».

Договор купли-продажи был заключен 18 октября. Лицензия приобретена у компании Equinor Energy AS на добычу газа на норвежском континентальном шельфе. Подробности сообщил Мацей Возняк, вице-президент Польской нефтегазовой компании: «Добыча газа в этом месторождении начнется в 2024 году. Мы предполагаем, что будем добывать полмиллиарда кубометров газа в год. Это будет означать удвоение нашей добычи в Норвегии по отношению к нынешним объемам».

Мацей Возняк подчеркнул, что добываемый в Норвегии газ будет поставляться в Польшу.