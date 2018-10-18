Путин о переменах в РФ: Мне в Узбекистан улетать надо, а я еще хочу в хоккей поиграть по дороге 9 18.10.2018, 21:01

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Президент РФ не стал отвечать на вопрос о переменах в стране.

Президент России Владимир Путин не стал отвечать на вопрос о переменах в стране. Путин сослался на занятость, которая вызвана игрой в хоккей, передает «Прессбол».

- Вы каких-то перемен хотите?

- Я хочу, чтобы мы закончили эту дискуссию. Мне в Узбекистан улетать надо, а я еще хочу в хоккей поиграть по дороге, — сказал Путин.