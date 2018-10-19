«Главчепига» уже совсем перестал стесняться людей 1 Александр Шмелев

19.10.2018, 10:38

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Александр Шмелев

Даже покойный Брежнев на фоне Путина доктором наук выглядит.

По совету умных людей почитал полную стенограмму вчерашнего выступления Путина на Валдайском клубе.

Больше всего меня впечатлило даже не широко разошедшееся по сети примитивное ваххабитское богословие престарелого фюрера - "мы взорвем полмира и отправимся к гуриям в рай, а наши враги в ад, потому что они неверные и первые начали".

Но его ответ на вопрос об убийстве журналиста Хашогги.

Для тех, кто не знает: оппозиционный саудовский журналист Хашогги год назад эмигрировал из родной страны, вел колонку в Washington Post и выступал с лекциями по миру.

2 октября он вошел в саудовское посольство в Стамбуле для получения необходимой для заключения брака справки, а там его сразу схватили и еще живого расчленили на части.

В результате сейчас все страны мира наперебой вводят разного рода санкции в отношении Саудовской Аравии, и Путина спросили, как на это убийство собирается реагировать РФ.

На что тот ответил, что ничего не знает ни о каком убийстве, "мы свою политику в отношении Саудовской Аравии складывали давно, то, что пропал человек, это, конечно, беда, но мы должны понять, что на самом деле произошло", и вообще - главную ответственность за исчезновение Хашогги несут США, поскольку он там в последнее время жил.

При этом никаких рациональных причин для того, чтобы отмазывать Саудовскую Аравию, у главы РФ нет.

Эта страна ни в какой мере не является союзником России, но скорее наоборот: отношения с ней были испорчены еще при Сталине.

Но, судя по всему, Путину настолько приятна сама картина того, как оппозиционного журналиста, по неосторожности зашедшего в посольство родной страны, хватают и разрезают на мелкие кусочки, что рациональные соображения отступают на второй план.

"Так им этим журналюгам и надо! Будут знать, как свои колонки писать и уважаемых людей критиковать!"

По-моему, это говорит о состоянии его сознания еще больше, чем весь ядерный ваххабизм.

Достигнув "возраста дожития", наш "главчепига" уже совсем перестал стесняться людей и спокойно вываливает на публику всю ту ахинею, что накопилась у него в голове.

Даже покойный Брежнев на этом фоне доктором наук выглядит...

Александр Шмелев, «Фейсбук»