«Дебаты? Мы не сходимся»: Золотов отказался от встречи с Навальным 9 19.10.2018, 11:39

4,037

Виктор Золотов

Фото: ТАСС

Генерал Росгвардии прокомментировал вызов политика.

Глава Росгвардии Виктор Золотов «потом решит», как ответить политику Алексею Навальному, который в ответ на вызов на дуэль вызвал его на теледебаты, передает «Интерфакс».

«Дебаты? Я его на другое приглашал. Поэтому мы с ним не сходимся», — заявил он (цитата по ТАСС).

Директор Росгвардии объяснил, что предлагал Навальному «спортивное соревнование, не более того».

«Меня обвиняют в том, что я его пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером. Вот после решения суда мы посмотрим, прав он или нет. После этого как раз к этому вопросу вернемся», — сказал Золотов.

Ранее Золотов вызвал «на поединок» Навального после публикации расследования ФБК о закупках продуктов для Росгвардии.

Со своей стороны Навальный предложил провести «дуэль» в виде дебатов на федеральном телеканале.

«Я ваш вызов принимаю, и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала или любого другого федерального канала», - сказал Навальный в видео на своем YouTube-канале. В случае отказа федеральных каналов оппозиционер выразил готовность провести дебаты в эфире своего YouTube-канала.