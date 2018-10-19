Где они сейчас? Восемь тренеров, которые покинули клубы высшей лиги Беларуси в этом сезоне 19.10.2018, 19:14

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Олег Дулуб

Вспоминаем, кто из рулевых был уволен по ходу нынешнего чемпионата страны и как у них дела сейчас.

Pressball.by вспомнил, кто из рулевых был уволен по ходу нынешнего чемпионата страны и как у них дела сейчас. Ходит слух, что Алексей Шпилевский может объявиться в Казахстане...

Марек ЗУБ ("Шахтер")

Польский специалист возглавил "Шахтер" в прошлом сезоне, сменив Олега Кубарева. Если бы руководители "горняков" знали, к чему это приведет... Несмотря на лидерство в чемпионате, Кубареву не простили неудачу на евроарене. Марек Зуб удержать команду на первом месте не сумел, как и найти общего языка с игроками. Интересный факт: именно жодинское "Торпедо" Кубарева, по сути, похоронило надежды Солигорска на чемпионство, оставив в споре лишь минское "Динамо" и БАТЭ.

Впрочем, спортивный директор "Шахтера" Дмитрий Хохлов поддержал Зуба, поляк остался в клубе. Однако же на старте нового сезона "Шахтер" вылетел из Кубка Беларуси, уступив дорогу "Днепру". В чемпионате дела также не заладились: после трех туров команда занимала 14-е место, набрав одно очко. Судьба Зуба оказалась предрешена...

Слухи сватали поляка в сборную Латвии, слали на родину, но главком открыл новую страну — Казахстан. В начале августа он подписал контракт с "Тоболом", находившимся на третьем месте. Через два с половиной месяца место осталось прежним. До конца чемпионата еще четыре тура, "Тобол" практически обеспечил место в еврокубке — восемь очков преимущества позволяют чувствовать себя комфортно.

О большем мечтать не приходится — "Астана" и "Кайрат" убежали настолько, что не осталось шансов не только на золотые, но даже на серебряные медали. Однако результат можно считать успешным, ведь так высоко команда не забиралась восемь лет, когда выиграла первенство.

Олег ДУЛУБ (БАТЭ)

Экс-рулевой БАТЭ пришел в команду в январе, уйдя из одесского "Черноморца". Он сменил Александра Ермаковича и нарушил преемственность, которой был славен Борисов. В чемпионате БАТЭ бежал, однако уступил брестскому "Динамо" в матче за Суперкубок (2:3) и проиграл ему же в финале Кубка страны (1:2).

После восьми подряд побед в чемпионате последовала ничья с "Ислочью" (1:1), а затем поражение от "Городеи" (1:2). Первая же неудача привела к отставке. Нынче Дулуб ни с кем не связан контрактными обязательствами. Время от времени Олег Анатольевич комментирует футбольные матчи на "Беларусь 5". Наставник рассказал, что для него комментаторство — способ расширить диапазон возможностей. Кстати, получается неплохо.

Радослав ЛАТАЛ ("Динамо-Брест")

В сравнении с БАТЭ, у "Динамо" результаты были противоположными. Дела не заладились со старта, однако успехи в кубковых матчах позволяли тренеру оставаться на плаву. Латал был уволен после шести туров, когда команда шла 11-й.

Вскоре тренер возглавил чемпиона Словакии — "Спартак" из Трнавы. И взял с места в карьер. В квалификации Лиги чемпионов "Спартак" прошел "Легию" и едва не выбил из розыгрыша "Црвену Звезду", уступив лишь в дополнительное время. В групповом турнире Лиги Европы у Латала пока победа и поражение — в квартете с "Фенербахче", "Андерлехтом" и "Динамо" из Загреба.

Однако в чемпионате Словакии дела не складываются — после одиннадцати матчей лишь 11 очков. Команда располагается на девятом месте и ставит цель попасть в шестерку. В Словакии действует знакомая белорусам система деления на шестерки.

Алексей ШПИЛЕВСКИЙ ("Динамо-Брест")

В Бресте Латала сменил Алексей Шпилевский. В Германии он тренировал дубль "Лейпцига" и в Беларуси был малоизвестен. В 2011-м Шпилевский получил тренерскую лицензию категории "А", став в Германии самым молодым ее обладателем.

В ходе сезона команду покинули капитан Гаврилович и лидер атак Милевский, после чего для рулевого начался обратный отсчет. Результаты, атмосфера в раздевалке и нарастающий негатив вынудили руководство расстаться со Шпилевским. С тех пор молодой тренер находится без работы. Правда, ходит слух, что Шпилевский может возглавить казахстанский "Кайрат", который недавно расстался с испанцем Карлосом Алосой. Клуб находится на втором месте, впереди только "Астана". До вершины десять очков, за четыре тура такое отставание не отыграть.

Вячеслав ГЕРАЩЕНКО ("Гомель")

Одна из первых отставок в сезоне произошла в Гомеле. Еще по ходу прошлого чемпионата Геращенко был готов написать заявление по собственному желанию, но его уговорили остаться. Однако 14-е место после пяти туров нового первенства не то, на что надеялись болельщики. Наверное, одна из редких тренерских отставок в этом списке, после которой не стало хуже. Без Геращенко "Гомель" выдал шестиматчевую беспроигрышную серию. Сейчас "зеленые" в середине таблицы, а экс-рулевой команды без клуба.

Вячеслав ЛЕВЧУК ("Днепр")

"Днепр", о чем выше, начал сезон с кубковой победы над "Шахтером", но в чемпионате продолжения не последовало. После разгромного поражения (0:5) от "Слуцка" тренер подал в отставку. Ее не приняли, но сотрудничество продлилось еще всего два тура. В Могилев приехало минское "Торпедо". Хозяева вели в счете, но "черно-белые" отыгрались в концовке и прикарманили победу.

Сейчас Левчук возглавляет речицкий "Спутник" (Д3). Команда находится на 4-м месте, но практически нет шансов, что в следующем сезоне коллектив окажется в первой лиге. "Рух" и "Крумкачы" недосягаемы.

Сергей КАБЕЛЬСКИЙ и Леонид ЛАГУН ("Торпедо")

Из-за невыдачи лицензии "Крумкачам" минское "Торпедо" вернулось в высшую лигу спустя тринадцать лет. Кабельский привил "автозаводцам" модную схему с тремя центральными защитниками, но особых результатов идеи тренера не принесли. Его попросили на отметке в 12 игр — "черно-белые" находились на дне вместе с "Гомелем" и "Городеей".

На следующий матч "Торпедо" вывел Леонид Лагун, но и он задержался всего на шесть матчей. Плюс пять очков, но по-прежнему подвал таблицы.

Нынче оба наставника находятся в творческом поиске.