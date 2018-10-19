В Польше прошло 3800 мероприятий по случаю столетия независимости страны 19.10.2018, 20:10

10 ноября на Национальном стадионе в Варшаве состоится «Концерт для Независимой», вход на который будет бесплатный.

Об этом сообщает «Радио Польша».

Тысячи мероприятий проходят по всей Польше по случаю столетия обретения страной независимости. Уполномоченный правительства по празднованию столетия восстановления независимости Республики Польша, заместитель министра культуры Ярослав Селлин отметил, что организуются выставки, концерты, мастер-классы по истории польской кухни: «Меня больше всего радует то, что множество событий, связанных с празднованием столетия восстановления независимости Польши, запланировано на местном и региональном уровне».

В общей сложности, с прошлого года прошли уже 3800 событий. Их кульминацией станет «Концерт для Независимой» в Варшаве 10 ноября на Национальном стадионе. В нем сможет принять участие 50 000 человек. Бесплатные билеты можно заказать на сайте niepodlegla.gov.pl. Мероприятие завершится исполнением гимна Польши. А в полдень 11 ноября состоится всепольское исполнение гимна, которое в 12.00 будет транслироваться по радио- и телеканалам.