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Николай Черноус: Либо Лукашенко уходит, либо мы не расходимся

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  • 2.10.2018, 8:28
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Предприниматели должны поставить властям ультиматум.

1 октября в Минске начался форум предпринимателей. На прошлом форуме, который проходил в апреле этого года, лейтмотивом звучала фраза: «Нас грабят, товарищи!».

Как изменилась ситуация за полгода и готовы ли предприниматели бороться за свои права?

На вопросы Charter97.org отвечает индивидуальный предприниматель и общественный активист из Барановичей Николай Черноус.

- Как выглядит реальная ситуация с малым бизнесом в регионах? О чем говорят люди, торгующие на рынках?

- Люди говорят, что уже пора. Скоро, скоро предприниматели возьмут палки в руки и не смолчат. Ну, два месяца, ну, три еще можно продержаться. А дальше?

Представьте: у народа денег нет. Голое все – как поле после саранчи. 200-300 рублей человек реально получает сейчас в регионах Беларуси. Какой из него покупатель? Рынки стоят пустые. Вам просто словами не передать, что происходит.

Если бы кто-то сказал лет 10 назад, что рынки будут пустовать – не поверили бы, засмеяли. Торговля шла, не пройти было, машину некуда было поставить. Сегодня – хоть ложись на землю посреди рынка. Обойдут – и даже не спросят, чего ты лег. Вот такие времена настали.

- Предприниматели понимают, в чем корень их проблем?

- Конечно, все это прекрасно понимают. Он катается на своих «Майбахах», строит новые дворцы, летает неизвестно куда и неизвестно зачем. Вино привозит бочками из Грузии. Зачем это все? Где эффект от зарубежных поездок?

Он катается – и все. Арбузы растут в Дроздах – и больше его ничего не волнует. Только показать по телевизору, что вырастил арбузы – такие, как в Средней Азии или в Крыму. Хочет показать, что он «трудяга», а остальные – «лайдаки».

Так вот, пусть знает: люди в Беларуси не «лайдаки» и никогда ими не были. Народ старается, бьется изо всех сил – но ничего не получается. А не получается по одной причине: потому что за 25 лет он уже довел страну до того, что в ней ничего не растет, кроме арбузов в Дроздах.

При этой власти белорус не может нормально зарабатывать. Как только он немного «поднимется», приподнимет голову – тут же появятся «государевы люди» и все сразу отберут. Налогами, штрафами, драконовскими декретами и так далее.

Люди это хорошо понимают, и когда говорят, что надо брать палки в руки, все знают, что это против одного человека – против Лукашенко.

- Как вы оцениваете Форум предпринимателей, который стартовал в Минске 1 октября?

- Думаю, что бороться надо другими методами. Такие форумы уже устарели, народ в регионах их не воспринимает. Анатолий Шумченко, мне кажется, это понимает и Барановичи, например, проигнорировал. А ведь мог бы позвонить мне или еще кому-то из предпринимателей. Нельзя, чтобы в Минске играла «своя музыка», а в регионах – своя. Предприниматели должны быть едины.

Участники форума немного не в те сани сели. Бороться надо другими методами.

- Какими, по вашему мнению?

- Надо выходить на Площадь и говорить: ребята, или мы живем и будем жить и наращивать экономику, или – уйди и не мешай. Вот таким образом поставить ультиматум власти: либо Лукашенко уходит, либо мы не расходимся.

Такая позиция должна постоянно озвучиваться, чтобы она запала в память предпринимателям и другим гражданам Беларуси. Люди уже не хотят полутонов, полумер. Они ждут, кто скажет именно так – четко, категорично и во всеуслышание.

Надо чтобы такой лозунг объединил всех. Люди готовы подписываться только под четкими требованиями. Будут четкие требования – тогда и предприниматели, и другие люди будут солидарны между собой. А так получается: Минск – себе, а регионы – себе.

- Вы сказали о солидарности. Недавно главный редактор «Хартии-97» Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей помочь. По вашему мнению, что должны делать в этой ситуации предприниматели?

- Все правильно: предприниматели первыми должны откликнуться и помочь сайту «Хартии». Предприниматели сейчас могут быть в авангарде борьбы за свободу слова и демократию в Беларуси.

Посмотрите: предприниматель более-менее независим от начальства и может поддерживать политические и гражданские инициативы. Люди в регионах это чувствуют и тянутся к предпринимателям, некоторые из которых становятся центром общественной активности. Ко мне, например, постоянно обращаются с просьбой помочь повлиять на власти – по самым разным вопросам.

Надо быть смелым, идти вперед – и люди потянутся за тобой. Предприниматели могут и должны сейчас сказать свое слово. Люди на заводах пока боятся: чуть что – сразу начальство не продлевает контракт.

Предприниматели более независимы и надо это использовать для помощи хорошим начинаниям.


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