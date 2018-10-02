И все-таки – герой: появилось новое фото Анатолия Чепиги 3 2.10.2018, 20:38

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Чепига-«Боширов» опять «спалился». На этот раз через «Одноклассники».

“Радио Свобода” и расследовательской группе Bellingcat удалось найти в открытых источниках еще одно, ранее не публиковавшееся в СМИ фото Анатолия Владимировича Чепиги – человека, который очень похож на Руслана Боширова, подозреваемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль "Новичком".

Фотография Анатолия Чепиги со стенда "Выпускники – герои" в музее ДВОКУ и скриншот из интервью "Руслана Боширова" телеканалу Russia Today

5 сентября полиция Великобритании опубликовала сделанные камерами видеонаблюдения фотографии двух человек, которые, по ее мнению, причастны к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта 2018 года. В заявлении полиции говорилось, что они въехали в Великобританию под именами "Руслан Боширов" и "Александр Петров".

14, 20 и 26 сентября расследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider опубликовали полученные из неназванных источников документы, имеющие отношение к Петрову и Боширову. В их числе – данные из базы ФМС о выдаче российского паспорта Петрову со штампом "Сведений не давать" и телефоном, принадлежащим Министерству обороны; а также учетную карточку гражданина России Анатолия Чепиги из системы "Российский паспорт", фотография на которой очень похожа на Руслана Боширова.

The Insider нашел настоящего "Боширова". Им оказался полковник ГРУ Анатолий Чепига https://t.co/kHofJP2fOx pic.twitter.com/3R8mYdLHRp — Новая Газета (@novaya_gazeta) 26 сентября 2018 г.

В материалах Bellingcat и The Insider утверждалось, что Анатолий Чепига являлся сотрудником ГРУ (после реформы – Главного управления Генштаба МО РФ) и выпускником Дальневосточного высшего общевойскового командного училища Минобороны имени Рокоссовского в Благовещенске (ДВОКУ, до 2015 года – ДВВКУ). После окончания училища в 2001 году он поступил на службу в 14-ю бригаду спецназа ГРУ, а затем поступил в Военно-дипломатическую академию, где сотрудников ГРУ готовят к операциям за рубежом.

Имя и инициалы Чепиги, как видно на многочисленных фотографиях памятника маршалу Рокоссовскому на территории ДВОКУ, выбито на установленных рядом с памятником плитах, где перечислены все выпускники вуза, ставшие героями СССР или России. Анатолий Владимирович Чепига фигурирует в числе героев России еще в нескольких источниках: например, на сайте выпускников ДВОКУ, в газете "Суворовский натиск" за 7 февраля 2015 года. На сайте отделения ДОСААФ в Амурской области говорится, что звание Героя России было присвоено Анатолию Чепиге в декабре 2014 года "за выполнение миротворческой миссии". Это позволяет предположить, что его награждение связано с событиями на востоке Украины (журналист проекта "Досье" Сергей Канев со ссылкой на неназванный источник говорит о том, что Чепига помогал вывезти из Украины после победы Майдана бывшего президента страны Виктора Януковича).

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 сентября заявил, что "звание Герой России полковнику Главного разведывательного управления Анатолию Чепиге не присваивалось".

“Радио Свобода” обратило внимание, что имена выпускников ДВОКУ, являющихся героями СССР и России, не только выбиты на гранитных плитах рядом с памятником Рокоссовскому, но и размещены вместе с их фотографиями на стенде в музее училища. С 1999–2000 годов, когда звание Героя России было присвоено нескольким погибшим в Чечне выпускникам ДВОКУ, и до 2012 года, когда этим званием посмертно был награжден погибший во время КТО в Дагестане Иван Маслов, стенд пребывал в неизменном состоянии. Сначала к старым фото добавилось фото Маслова, а спустя два года, в 2014-м – фотографии Анатолия Чепиги и Александра Викторовича Попова (последний погиб уже после награждения "за заслуги перед Отечеством, проявленные при выполнении воинского долга", – возможно, его награждение тоже связано с событиями в Украине).

Музей истории ДВОКУ закрыт для посещений "с улицы", но там часто проводятся торжественные мероприятия или просто экскурсии для школьников, кадетов и выпускников училища. В интернете можно найти множество фотографий помещений музея, но лишь спустя двое суток после начала поисков (мы заметили стенд на фото одного из предполагаемых командиров Анатолия Чепиги, подполковника Александра Лучая), просмотра тысяч фотографий и нескольких часов видео удалось подобраться максимально близко к крайней правой части стенда "Выпускники-герои", где, предположительно, должно было быть размещено фото Анатолия Чепиги.

Выпускники-герои. Хронология по открытым источникам

В этом документальном фильме 2011 года можно увидеть доску в ее более-менее классическом виде. Заметно, что при размещении фото погибших в Чечне выпускников ДВОКУ сотрудники музея еще пытались соблюдать относительную симметрию на стенде, помещая фотографии перевернутой "елочкой":

На этом фото слета выпускников ДВОКУ, сделанном 27 июля 2014 года, хорошо видно, что симметрию стенда нарушили две новые фотографии – Маслова и Попова (их несложно опознать даже в таком плохом качестве, фотографий этих Героев России в открытых источниках более чем достаточно):

12 марта 2016 года музей ДВОКУ посещают члены "Союза боевого братства" и "Союза ветеранов Афганистана" города Белогорска. На фото, сделанном во время этой экскурсии, уже есть Чепига – пока, впрочем, о том, что это он, можно только догадываться по характерной челке, знакомой нам по фотографиям британской полиции и интервью "Петрова" и "Боширова" телеканалу Russia Today:

9 апреля 2016 года, день открытых дверей ДВОКУ. Чепига – на своем законном месте, но качество фото снова не позволяет идентифицировать его со 100%-ной уверенностью.

23 июня 2017 года. Еще одна встреча выпускников. Фотография темная, но если высветлить ее и изменить контраст в графическом редакторе, Чепига виден довольно неплохо. Можно разглядеть короткую фамилию и при желании даже прочесть имя и отчество:

26 июня в социальной сети "Одноклассники" было размещено еще одно фото стенда "Выпускники-герои", сделанное на этой же встрече. На нем отчетливо виден Анатолий Владимирович Чепига, читаются его имя, фамилия и отчество.

“Радио Свобода” не смогло выяснить у сотрудников ДВОКУ, осталось ли фото Чепиги на своем месте после того, как Дмитрий Песков "лишил" его звания Героя России.