Жители Вилейки устали ждать помощь от властей и сами ремонтируют мост 20.10.2018, 17:39

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Решить проблему отважился местный активист Виталий Малыш.

В Вилейке местные жители собираются восстановить мост через реку Вилию. Он должен соединить окрестности города с лугом и лесом – как местом отдыха и сбора лесных даров. В планы местных властей стройка моста не входит, поэтому вилейчане решили сделать это собственноручно. Более года они собирают деньги, однако средств на амбициозный проект не хватает, пишет «Белсат».

«Вот эта проволока – последнее, что осталось от Козьего моста в окрестностях Вилейки. Старый мост через реку Вилию прогнил, и власти его убрали, а новый не поставили. Люди восстанавливают его собственными силами».

Геннадий Михалик живет за десятки метров от Вилии. Он свидетель и стройки, и уничтожения Козьего моста:

«Этот мост – как реликвия для города. Я здесь живу рядом и когда объясняю, как меня найти, и если скажу, что у Козьего мостика – все понятно, сразу знают, где меня искать».

Теперь же мостика нет, власти признали его аварийным и снесли. До ближайшего же бетонного моста – два десятка километров. Юрий Бурлака, местный житель:

Живут пенсионеры, которые не могут добраться заготовить себе ягоды, грибы. Рыбаки не могут попасть за реку порыбачить – ради чего она есть, и для чего места эти. Но мост необходим прежде всего пенсионерам. Люди готовы своими силами сделать, но нужен материал. Для этого никого не надо просить – все готовы хоть сегодня заняться».

Восстановления Козьего моста ждут и взрослые, и молодые жители Вилейки.

Решить проблему отважился местный активист Виталий Малыш. Он призвал горожан самым отстроить Козий мост. Для этого в городских магазинах поставили коробки для сбора денег. Инициативу подхватили.

Минимальную сумму в четыре тысячи рублей пока не собрали, хотя сбор ведется уже более года. Инициатор сбора средств переживает за реакцию властей Вилейки на инициативу горожан. Виталий Малыш, местный общественный активист:

«Опасения всегда есть – инициатива – она всегда наказуема. Местные власти пока не вмешиваются в этот процесс. Они, как бы и не против, но пока бездействуют».

Также в городе появились желающие устроить благотворительные концерты и ярмарки, чтобы собрать нужные деньги. Активисты надеются на помощь как нынешних, так и бывших жителей Вилейки.