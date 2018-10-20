Виктор Шендерович о трагедии в Керчи: Это след Клинцевича 2 20.10.2018, 17:40

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Виктор Шендерович

Это «русские не сдаются», флаг Новороссии. Психиатрический случай.

Известный сатирик и публицист Виктор Шендерович прокомментировал в интервью на «Эхо Москвы» реакцию властей на трагедию в Керчи.

«Это симптоматика совершенно классическая. Вот то, что это произойдет где и когда, это предсказать нельзя. Но реакцию – просто к бабке не ходи. Сразу: украинский след, американский след, английский след.

Поскольку он быстро потерялся, я хочу узнать, сенатор Франц Клинцевич, заявивший об украинском следе, и депутат ГД Наталья Поклонская, призвавшая дать отпор ублюдкам, посягнувших на наших детей, нашу безопасность, наш Крым – они принесли извинения публичные за эту хрень, которую они несли с федеральных каналов? Федеральные каналы принесли извинения за эту хрень, которую они транслировали? Нет? Странно. Такие совестливые люди.

Они бесстыжие твари и бесстыжесть их определяется их безнаказанностью. И безнаказанностью канала, который это транслирует. И задает вопросы именно городским сумасшедшим, вот этим.

Кстати, об украинском следе. Убийца, как выясняется, был классово близкий. В его аккаунтах Вконтакте репосты – флаг Новороссии, «русские не сдаются». И след-то не украинский. А след-то этого самого сенатора Клинцевича. Это «русские не сдаются», флаг Новороссии. Психиатрический случай. Который в данном случае выразился вот так.

И реакция, я сразу ждал, когда будет ограничение свобод. Вот тут же в течение дня. Ну, конечно, закулиса виновата. Ну, конечно, Америка виновата. Глобализация. Это Владимир Владимирович сегодня. Кто бы сомневался, что Америка и глобализация виноваты. Не те, кто дали, легально выдали оружие больному психически человеку в руки.

Я просто хочу сказать, это наш президент. С позволения сказать. Это человек, от которого зависят наши жизни, жизни миллионов людей, сотен миллионов с учетом возможностей деструктивных, возможности разрушения, возможностей военных. Сотни миллионов людей зависят от психически неадекватного человека. Сегодня это просто уже диагностика. Послушайте, он фетвами уже говорит. Мы уже мученики. Мы вознесемся в рай, они – в ад. Знаете, я не хочу ни в ад, ни в рай. Ни для себя, ни для своих близких, ни для друзей. Даже для врагов. Я хотел бы жить. Знаете ли. И не в Париже. А они тут уже готовятся к мученической смерти. Моей. Потому что он-то сам, сукин сын, залезет в бункер, его не выкуришь оттуда. Он нас готовит к нашей мученической смерти. Святой.

Нельзя одновременно заниматься нефтью и башлями и обеспечивать безопасность. Что-нибудь одно уйдет на второй план. Нельзя одновременно винтить за украинские флаги и обеспечивать реальную безопасность. Что-нибудь одно не получится. Не получилось обеспечить, защитить людей. Как всегда не получилось. Получилось, как всегда раздуть ноздри, организовать пиар патриотический и что-нибудь такое. И посадить в тюрьму человека, который вывесил флаг своей страны над своим домом. Это получилось. Тяжелейшая диагностика. Куда ни ткни.

Страна, которая демонстрирует «можем повторить», демонстрирует культ силы, больше никакого, собственно говоря, культа мозгов нет. Все, в котором квартирует совесть, съезжают или уходят в маргиналы. Культ силы страна демонстрирует на государственном уровне. Культ силы страна демонстрирует, безусловно, в информационном пространстве. Другое дело, что я плюну и отвернусь, а кто-то посмотрит и усмехнется. А кто-то после этого проникнется идеей силы, культа.

И это будет повторяться, разумеется. Разумеется. Потому что значит, мы не делаем реальных выводов. Люди используют это. Клинцевич, Поклонская, Путин – все эти негодяи, которые уже докомментировались до черт знает чего. А уже английский след в телевизоре был. Все эти люди, да, уже там протянули нитку от Керчи до то, что англичане отравили сына Ивана Грозного. Это все в телевидении. В телевизоре. Потом будут спрашивать: а что это у нас народ такой дурной. Ребята, а он пьет это дерьмо 20 лет. Потребляет ведрами. Чего же вы хотите?»