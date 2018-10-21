Поддерживайте своих героев 2 Николай Статкевич

21.10.2018, 9:59

Важно не сдаваться и продолжать борьбу.

14 октября 120 человек провели в Бресте на пл. Ленина митинг протеста против строительства возле города опасного завода свинцовых аккумуляторов.

Сразу после окончания митинга трое из выступивших на нем были задержаны. Тогда участники митинга отправились к Ленинскому РОВД, чтобы потребовать их освобождения. Шествие было остановлено ОМОНом. Еще 8 человек были арестованы. В следующие дни задержания продолжились.

Истеричная и неадекватная реакция властей на мирный митинг вызвана провалом их попыток сорвать протест, превентивно арестовав его организаторов и приглашенных ими из Минска. Тем, что протестующие разоблачают преступные планы чиновников.

Но аресты и суды ведут к обратному эффекту. Они привлекают к опасному заводу внимание не только всей Беларуси, но и соседних стран. Такая огласка может помешать разместить возле границы производство, способное загрязнять свинцовыми выбросами землю на 30 км вокруг.

Говорят, что 120 человек - очень мало. Но 120 мужественных и достойных людей, протестующих на главной площади областного центра запуганной страны - совсем не мало. Это, как если бы в Минске возле администрации "президента" собралась тысяча протестующих.

Я понимаю, что аресты, "сутки" и штрафы никому не нравятся. Но допустить заражение вашего чудесного города свинцовыми выбросами, неизбежными при полном цикле производства по китайским технологиям 90-х годов двух миллионов аккумуляторов в год - это гораздо страшнее.

Я призываю брестчан не сдаваться и продолжать борьбу. Ведь на кону ваше здоровье, здоровье ваших близких и будущих поколений жителей города.

У вас чудесный культурный город, настоящие западные ворота Беларуси. Например, во время ареста в брестском ИВС, за 5 суток я ни разу не услышал от сотрудников этого учреждения русского мата. В то время, как их столичные коллеги только на нем и разговаривают.

Не дайте безответственным дельцам и чиновникам отравить ваш любимый город. Боритесь за свое право на жизнь и здоровье. Поддерживайте своих героев - организаторов и активных участников кампании против опасного производства. Требуйте освобождения арестованных блогеров Сергея Петрухина, Александра Кабанова, лидера бресткого БНК Андрея Шаренду, Демьяна Лепесевича и других активистов.

Не давайте преступникам во власти сделать Беларусь местом размещения запрещенных в Китае опасных производств.

Жыве Беларусь!

Николай Статкевич, «Фейсбук»