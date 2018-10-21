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Израиль открывает границу с сектором Газа

  • 21.10.2018, 13:34
Фото: VNA

Решение приняло Министерство обороны.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман поручил открыть контрольно-пропускные пункты "Эрез" и "Керем-Шалом" на границе с сектором Газа. Об этом сообщили в воскресенье, 21 октября, сразу несколько информационных агентств со ссылкой на заявление израильского министерства, передает dw.com.

В Минобороны решение открыть КПП объясняют тем, что число инцидентов с применением насилия в секторе Газа в последнее время уменьшилось. Возобновление поставок топлива, которое было закуплено для Газы на деньги Катара, в министерстве обсудят позднее.

КПП "Керем-Шалом" используется для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов, КПП "Эрез" - для прохода людей. Израиль закрыл их 17 октября после ракетных обстрелов из Газы.

Ранее Израиль закрывал КПП "Эрез" с 5 по 13 сентября, а КПП "Керем-Шалом" - месяц до 15 августа, уточняет ТАСС.


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