В Венесуэле задержали россиян за перевозку 147 килограммов кокаина 2 21.10.2018, 16:03

1,290

Наркотики нашли на стоявшем в бухте танкере.

Венесуэльская полиция задержала троих россиян и еще 14 иностранцев в ходе обыска судна, на котором было обнаружено 147 килограммов кокаина, передает «Радио Свобода».

Инцидент произошел 7 октября. Тогда правоохранительные органы решили обыскать стоявший в бухте танкер Jose Progress. Корабль шел под флагом Панамы и должен был отправиться в Бельгию. Всем задержанным предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков.