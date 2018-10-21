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В Венесуэле задержали россиян за перевозку 147 килограммов кокаина

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  • 21.10.2018, 16:03
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Наркотики нашли на стоявшем в бухте танкере.

Венесуэльская полиция задержала троих россиян и еще 14 иностранцев в ходе обыска судна, на котором было обнаружено 147 килограммов кокаина, передает «Радио Свобода».

Инцидент произошел 7 октября. Тогда правоохранительные органы решили обыскать стоявший в бухте танкер Jose Progress. Корабль шел под флагом Панамы и должен был отправиться в Бельгию. Всем задержанным предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков.


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