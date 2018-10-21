В Венесуэле задержали россиян за перевозку 147 килограммов кокаина

В Венесуэле задержали россиян за перевозку 147 килограммов кокаина2
- 21.10.2018, 16:03
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Наркотики нашли на стоявшем в бухте танкере.
Венесуэльская полиция задержала троих россиян и еще 14 иностранцев в ходе обыска судна, на котором было обнаружено 147 килограммов кокаина, передает «Радио Свобода».
Инцидент произошел 7 октября. Тогда правоохранительные органы решили обыскать стоявший в бухте танкер Jose Progress. Корабль шел под флагом Панамы и должен был отправиться в Бельгию. Всем задержанным предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков.