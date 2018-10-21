Россияне вошли в топ покупателей европейских паспортов 21.10.2018, 16:44

Cамые популярные направления у россиян - Мальта и Кипр.

Китайцы и россияне стали самыми популярными покупателями европейских "золотых виз", по которым любой человек может получить гражданство или вид на жительство страны в обмен на вложения в ее экономику, пишет finanz.ru.

Первые занимают 70% мирового рынка "золотых виз" (только в Венгрии - 83%), однако достоверной информации о подобных покупателях нет, говорит заместитель гендиректора "Трансперенси интернешнл - Р" Илья Шуманов.

Лишь Мальта, Австрия и Кипр раскрывают персональную информацию о получателях виз, а остальные обычно раскрывают только национальность инвесторов.

Китайцы лидируют, так как их в принципе больше, чем россиян, отмечает управляющий партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Кроме того, их стимулируют получать второе гражданство политические риски в стране. Это объединяет их с русскими, добавляет старший партнер ITS Wealth Management Алексей Илюхин. "С помощью "золотых виз" они получают гарантию независимости", пояснил эксперт.

Другие поставщики бизнес-эмигрантов - Индия и арабские страны, рассказал партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов.

По данным Paragon Advice Group, самые популярные направления у россиян - Мальта и Кипр. Еще одно популярное направление - Латвия, где 70% таких инвестиций приходится на русских, сообщается в докладе Transparency International и Global Witness.

По данным опроса The Wealth Report Attitudes Survey, представленного весной компанией Knight Frank, у 58% ультрабогатых россиян с капиталом от $50 млн есть второй паспорт или двойное гражданство. По оценкам исследователей, всего в России и СНГ было 2870 таких ультрабогатых людей, и еще 4530 - с состоянием более $5 млн.

В конце декабря 2017 года на сайте правительства Мальты был опубликован список новых (за последние три года) граждан этой страны, среди которых оказалось немало российских бизнесменов. Например, основатель и совладелец "Яндекса" Аркадий Волож, бывший владелец O1 Properties Борис Минц и члены его семьи, президент ФСК "Лидер" Владимир Воронин, гендиректор компании "Полюс" Павел Грачев и др. Ранее стало известно о вторых паспортах у владельца Volga Group Геннадия Тимченко (Финляндия), бывшего гендиректора "Стройтрансгаза" Вадима Гуринова (Белиз), владельца "Акрона" Вячеслава Кантора (Израиль), а в марте стало известно, что владелец "Базового элемента" Олег Дерипаска получил гражданство Кипра.

За последние 10 лет страны ЕС привлекли с помощью программы "золотых виз" десятки миллиардов инвестиций. Лидируют здесь Испания, Кипр и Португалия, которые ежегодно привлекают в среднем 970 млн, 900 млн и 670 млн евро соответственно. В целом за 2007-2009 гг. ЕС выдал более 100 тысяч паспортов и видов на жительство, больше всего - Испания (25 тысяч "золотых виз"), Венгрия (20 тысяч) и Португалия (17,5 тысяч).

Часто страны не следят за происхождением таких денег, инвестиции не приносят пользу, а иногда даже создают убытки, предупреждают в Transparency International и Global Witness. Большая часть инвестиций идет в пассивные сегменты, в итоге инновации, занятость и промышленность стран не растут. Например, в Португалии, по данным на август 2018 года, почти 6200 жаждущих гражданства (95% таких инвесторов) инвестировали в недвижимость и только 12 человек - в сегменты, которые создают рабочие места.