«Всегда есть вероятность, что тебе не заплатят» 22.10.2018, 14:51

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Фотограф Анатолий Нестерук

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Барановичский фотограф рассказал о плюсах и минусах своей работы.

Фотограф Анатолий Нестерук рассказал Intex-press, с чего начинал, почему работа фотографа не так проста, как кажется, сколько средств вложил в технику и доволен ли заработком.

Фотографией я увлекался еще в школе. Но тогда и подумать не мог, что когда-нибудь съемки станут делом моей жизни. Лет в 20 накопил на первый хороший фотоаппарат – отечественный «Зенит». Стоил он тогда 120 рублей – моя зарплата за несколько месяцев. Потом посчастливилось купить два отличных подержанных объектива: на новые денег не было.

Утренники и школьные альбомы

Как-то друг, у которого был опыт съемок в школах и детских садах предложил мне поработать вместе. Я согласился. В то время фотоаппараты были на вес золота и такие съемки пользовались спросом.

Потом стали делать школьные выпускные альбомы. Это стало приносить доход. Правда, не такой хороший, как мы рассчитывали. Одно фото тогда стоило от 50 центов до 1 доллара. Казалось бы, можно было озолотиться (зарплаты в то время были по 8–10 долларов). Но в реальности 2 доллара стоила пленка, за печать одной фотографии мы отдавали – 15–20 центов, проявка – 1–2 доллара – в итоге прибыли выходило центов 30–40. Но меня это устраивало. Более того, после 10 лет работы учителем МХК я уволился и полностью посвятил себя фотографии.

Реклама и рекомендации

Занять свою нишу 20 лет назад было проще, чем сейчас: не было такой конкуренции. Тем не менее и тогда реклама играла немалую роль. Это сейчас я активно использую соцсети: потенциальные клиенты видят работы и могут понять, подходишь ты им или нет. Важной рекламой было и остается сарафанное радио. Даже сегодня часть клиентов приходит ко мне по рекомендациям знакомых.

Клиенты не изменились

Запросы клиентов с годами мало изменились. Cамыми популярными по-прежнему остаются свадебные съемки. Но сейчас более активно заказывают индивидуальные и семейные фотосеты. Поводы разные: дни рождения детей, юбилей родителей, годовщины свадьбы, весна, лето, приезд родственников и т.д. Женщины снимаются чаще и с большим удовольствием. Хотя, бывает, что и мужчины, которых жены силой привели на съемку, в процессе входят во вкус и потом готовы сниматься часами.

Есть вероятность, что тебе не заплатят

Кому-то работа фотографа может показаться простой: делай кадры и все. На самом деле она требует терпения и усидчивости. Мало кто задумывается, что обработка даже одной фотографии может длиться часами. К примеру, у меня были случаи, когда модели забывали дома помаду или тушь, и мне приходилось красить им губы или глаза в фотошопе.

Еще фотограф – это немного психолог. Бывает, люди в начале фотосъемки боятся или стесняются и, кажется, что фотосессия на грани срыва. После общения они раскрепощаются, получаются отличные фотографии.

Отдельная тема – оплата работы. Работаем мы «на честном слове», поэтому всегда есть вероятность, что тебе не заплатят. У меня однажды был случай. После свадьбы жених пришел забрать диск с фотографиями. Он был подвыпивший, видимо для храбрости, и с друзьями. Берет диск и отдает мне треть оговоренной суммы, мол, зарплата упала, и вообще «копим на машину». Мы долго спорили, но полную сумму он так и не отдал… После этого деньги я всегда беру в конце свадебного дня или сразу после съемки.

Придется вложиться в технику

В работе фотографа огромную роль играет техника. Технологии не стоят на месте, и свой арсенал приходится постоянно обновлять. Сейчас работаю с двумя фотоаппаратами Canon. Но это далеко не все. Для работы необходимо еще множество аксессуаров – объективы (стоят они вдвое дороже, чем сам фотоаппарат), вспышки, аккумуляторы и т.д. Кроме того, не обойтись без мощного компьютера, на котором фотографии обрабатывают. И все это периодически выходит из строя. В комплект, который я использую в работе, вложено около 7000 долларов. И это не предел. Поэтому, если вы решили стать хорошим фотографом, будьте готовы к значительным тратам.

Мне хватает

Уже 16 лет я занимаюсь фотографией и ни разу об этом не пожалел. Многие спрашивают, насколько это прибыльно. Могу сказать одно: мне хватает. Но, думаю, что стать миллионером вряд ли получится. Фотография – сфера, в которой ничего нельзя предсказать. Иногда за неделю я могу получить месячную зарплату рабочего на заводе. Иногда съемок может и не быть. И к этому нужно быть готовым. Если ты хочешь быть фотографом, ты должен любить свое дело, а только потом хотеть зарабатывать.