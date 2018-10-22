Коалиция США нанесла авиаудары в Сирии 22.10.2018, 15:23

2,234

Уничтожена мечеть, которую террористы превратили в штаб-квартиру.

Коалиция под руководством США заявила в воскресенье, что убила боевиков в восточной Сирии, атаковав мечеть, которую "Исламское государство" использовало как базу.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в результате воздушных атак в четверг и пятницу в деревне Аль-Суса и его окрестностях погиб 41 человек, в том числе 10 детей. Многие из них были иракскими родственниками боевиков "Исламского государства", сказали британские наблюдатели.

Коалиционные удары, которые попали в мечеть и дома, ликвидировали 22 джихадистов вокруг реки Евфрат у иракской границы, одного из последних исламских анклавов в Сирии.

Коалиция под руководством США заявила, что уничтожила мечеть, которую террористы превратили в штаб-квартиру в Аль-Суса, чтобы защитить свою последнюю территорию.