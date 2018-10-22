Проигрышная стратегия Путина Дмитрий Орешкин

22.10.2018, 17:36

Дмитрий Орешкин

Владимир Владимирович демонстрирует, что встал на советскую лыжню.

Она ведёт под горку, и он едет, посвистывая, а в конце этого пути – бетонная стенка. В чём состоит долгосрочная особенность этого процесса? Путинская модель с ограничением прав частной собственности и личной инициативы всегда отстаёт от западной. Поэтому что в путинскую, что в советскую эпохи единственная сфера, где есть что-то, похожее на паритет, – сфера обороны. Тут даже есть преимущество, у «вертикали» гораздо ниже болевой порог, за которым прекращаются «допустимые боевые потери». Уничтожили 200 «вагнеровцев», но никто и не пошевелился, а в США был бы скандал, подрывающий политические позиции президента. Так что бряцать оружием и играть словесами – единственное преимущество, которое есть у Владимира Владимировича Путина.

И он его вовсю использует, угрожает и мобилизует. Но в долговременном плане эта стратегия проигрышна, так как в экономическом, научном или культурном плане она проигрывает. Мы видим, как российская валюта подешевела, а экономика отстаёт в два раза от среднемировых темпов роста. На этом фоне продолжает сужаться политическое влияние, на глазах уменьшается православный мир. И что в этой ситуации может делать Путин? Может ли он предложить соблазнительный вариант для Лукашенко, Порошенко или ещё кого-то? Нет. Ему остаётся только карать, угрожать и ставить палки в колёса.

Основная стратегия – не развивать своё пространство, он не может этого делать, так как развивающееся пространство такой огромной страны, как Россия, требует более гибкой модели, собственных полномочий у регионов. Но это Путину как любому «вертикалисту» – серпом и молотом по известному месту. Остаётся только совершать провокации за рубежом: кого-то застрелить, кого-то отравить, кому-то раскачать выборы или поддержать экстремистов. Это стратегия убогого, но другой у него нет. И сейчас он начинает постукивать кулачком. Это очень похоже на то, что говорил товарищ Громков в 1970-х годах, когда разворачивали ракеты средней дальности. Но мы знаем, чем это кончается, потому что риторика риторикой, а реальное отставание накапливается, в том числе и в технологиях. Самолёты падают, американцы насверлили дырок в космосе, в общем, сплошные удары в спину. Это очень предсказуемо, закономерно и опасно.

Дмитрий Орешкин, «Ежедневный журнал»