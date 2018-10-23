Меркель поменяла свою позицию по импорту газа из США 23.10.2018, 8:30

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Государственная помощь правительства Германии станет решающей в реализации проекта.

Канцлер Федеративной республики Германия Ангела Меркель изменила позицию по американскому газу, предложив правительственную поддержку программам поставок сжиженного газа в Германию; это стало главной уступкой Меркель президенту США Дональду Трампу, который пытается ослабить позиции России на крупнейшем в Европе энергетическом рынке, сообщает The Wall Street Journal, передает УНИАН.

В октябре на закрытой правительственной встрече Меркель заявила, что приняла решение частично профинансировать строительство терминала для сжиженного природного газа (СПГ), который будет расположен на севере Германии, сообщили знакомые с переговорами источники WSJ.

Государственная помощь станет решающей в реализации проекта, отмечает издание.

Трамп активно лоббирует продажу больших объемов СПГ на территории Европы - это один из его проектов. Несмотря на то, что экспорт американского СПГ в Европу резко вырос в прошлом году, Германия отказалась его закупать - в основном из-за противодействия Меркель. Сейчас канцлерин изменила свою точку зрения и считает это не поражением, а "стратегическим решением", которое окупится в дальнейшем.

Ряд чиновников из США и Германии поясняют решение Меркель тем, что вопрос с закупкой СПГ у США поможет "убить двух зайцев" - решить торговый спор США с Германией и, возможно, даже сгладить угрозы Вашингтона о введении санкций из-за проекта российско-германского газопровода "Северный поток-2", который может удвоить существующий объем экспорта газа из России в Германию.

Издание напоминает, что терминал СПГ в Германии хотели построить давно, однако план был отложен в долгий ящик из-за отсутствия государственной поддержки, которая сделала бы строительство более рентабельным. Сейчас же ситуация изменилась.

Тем не менее, какая именно поддержка будет оказываться Берлином и в какой форме — субсидии, кредиты, кредитные гарантии, защита инвесторов или все меры сразу — остается неясным. По словам источников, вполне вероятно, что решение по этому вопросу будет принято до конца года.

Сообщалось, что в конце июля начались работы по прокладке труб в рамках строительства газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря к Германии. Также компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства "Северного потока — 2" в обход Дании, которая отказалась согласовать строительство на своей территории.

В рамках проекта "Северный поток-2" по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м. газа в год, стоимость проекта — €9,5 млрд.