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Стрельба и взрывы в Керчи: что на самом деле произошло

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  • 23.10.2018, 9:06

Журналисты провели тщательное исследование.

Что на самом деле произошло в Керченском колледже? Грузовики вместо скорых и колледж под охраной БТРов. От взрыва газа к массовому убийству. Журналисты Крым.Реалии провели тщательное исследование, изучили все факты и пообщались с психологами и экспертами по баллистике, чтобы восстановить хронологию событий и разобраться в произошедшем.

Взрыв и расстрел студентов и преподавателей в Керченском политехническом колледже произошел 17 октября около полудня. В результате погибли не менее 21 человек, еще более 40 пострадали. Национальный антитеррористический комитет (НАК) России утверждает, что в политехническом колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По версии Следкома России, стрельбу и взрыв в политехническом колледже Керчи устроил студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков, который после «покончил с собой».

Подробности – смотрите в видео.


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