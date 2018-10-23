Бензобак на двоих Янка Грыль, «Белгазета»

23.10.2018, 9:49

У всякой метафоры имеются вызывающие сомнения подтексты.

Вы будете смеяться, но правители Беларуси и России снова встретились - 12 октября, в Могилеве, на V Форуме регионов двух стран. Напомним: предыдущие встречи состоялись в Сочи - 22 августа (краткосрочная, стремительная, как взмах клинка) и 21 сентября (затяжная, в расширенном составе, в компании вспотевших министров). Ни 22 августа, ни 21 сентября полной ясности в союзных отношениях достигнуть не удалось. То же самое можно сказать и о саммите 12 октября, хотя определенности после него уже гораздо больше.

Представляете, как нелегко искать вдохновение журналистам, если на протяжении месяца с небольшим два правителя встречаются трижды? А как тяжело дается такая частота встреч президентским пресс-службам? Их креатив на этот раз оказался обезоруживающе прямолинейным: президенты РБ и РФ прибыли на Форум на одной машине с двумя штандартами. Вот оно, единство «союзного государства» , все четыре колеса и один бензобак! Но у всякой метафоры имеются вызывающие сомнения подтексты: «На кого машина оформлена? Кто рулит? Кто на АЗС платит? Утилизационный сбор с кого взыскивать?».

Лукашенко наверняка ощутил эту протокольную двусмысленность и после форума, уже неформально, утащил гостя в родную Александрию - потчевать блинами и драниками, поить водой из чудотворной Трофимовой крыницы и катать на винтажной автомашине ГАЗ-69. Второй рейс двух президентов на одном авто оказался убедительнее - за руль сел лично Лукашенко. О маршруте союзного ГАЗа пресс-службы умалчивают. Далеко два правителя явно не уехали, но хоть покатались.

НЕ РАЗМЫКАЯ ОБЪЯТИЙ

Официальная встреча, на которую протоколом было отведено 20 минут, продлилась около 50 минут. Лукашенко в Могилеве «отжег» дважды. Во-первых, он не намерен отказываться от своей давней задумки сокрушить все преграды и барьеры перед белорусским экспортом: «Нашими главными задачами продолжают оставаться устранение ограничений во взаимной торговле и обеспечение равных условий деятельности хозяйствующих субъектов. Наиболее чувствительный вопрос - это сотрудничество в АПК» (балансы взаимных поставок продовольствия были подписаны накануне). Во-вторых, Александр Григорьевич зачем-то сообщил Владимиру Путину: «По настроению, знаю вас давно, вижу, что вы чувствуете здесь себя, как дома, на этом, можно сказать, клочке русской земли. Это такой город, я бы даже сказал, больше русский, чем белорусский, - восток Беларуси». Путин территориальную принадлежность Могилева не оспаривал.

На протокольной съемке оба правителя улыбались: Лукашенко - хлебосольно, Путин - хитровато. Что это значит, гадайте сами, но есть подозрение, что они осознавали ритуально-обрядовую функцию двусторонней встречи - высочайшим авторитетом утвердить и закрепить договоренности, уже достигнутые подчиненными. Это не натяжка: например, посол РФ в РБ Михаил Бабич еще 11 октября заявил, что все поручения обоих правителей, данные 21 сентября в Сочи, «выполнены в полном объеме, и часть из них будет документально закреплена в Могилеве». В тот же день в неформальной обстановке беседовали премьеры двух стран - Сергей Румас и Дмитрий Медведев. Балансы по продовольствию подписали до двусторонней встречи, ключевые заявления по нефти и кредитам тоже сделали до нее. Кроме общения с глазу на глаз с белорусским коллегой, президенту РФ оставалось только настойчиво акцентировать необходимость довести взаимный товарооборот до $50 млрд. Завуалированные упреки в том, что Беларусь могла бы поставлять в Россию и больше, из уст Путина звучат уже не первый раз.

ПРОГОВОР ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Ожидания не обманули «БелГазету», предположившую, что саммит 12 октября благодаря V Форуму регионов будет преподнесен отечественным официозом как судьбоносный и прорывной - сняли все непонятки с Москвой, теперь-то жизнь наладится! Во-первых, Форум - достаточно представительное мероприятие. Во-вторых, это довольно эффективная с точки зрения экономики площадка для контактов и контрактов.

По V Форуму окончательных цифр пока не обнародовано, но понятно, что они должны превысить прошлогодние $400 млн. Любопытно, что при этом особой медийной раскрутки мероприятия тоже нет - сплошная казенщина. А ведь могли бы напеть про «союзный Давос» или что-то вроде - глядишь, и цифры в контрактах еще подросли бы.

Касательно казенщины: очень удивил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, на пленарном заседании Форума предложивший объявить среди регионов РФ и РБ своего рода капиталистическое соревнование: «Можно даже сделать такой почин, как раньше было: соревнования, кто обеспечит более высокие темпы экономического роста в субъектах РФ и РБ, кто создаст больше рабочих мест.

Можно это сделать в рамках не обязательно денежных грантов, но, во всяком случае, поощрять те регионы, которые достигли наиболее выдающихся показателей». Ага, и переходящее знамя интеграции - с пробоинами, полученными в ходе торговых войн.

А вот губернатор Тульской области Алексей Дюмин, в прошлом адъютант Путина, безошибочно нащупал путь к сердцам партнеров, предложив льготировать участие белорусских компаний в российских программах импортозамещения для «сокращения логистических и операционных затрат». И кому после этого верить в экономике - продвинутым финансистам или мускулистым бодигардам? Браво, Дюмин! Буду в «Евроопте» - непременно куплю тульский пряник на акции.

Еще одно заявление, к которому стоит прислушаться, принадлежит председателю комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константину Косачеву. Речь идет о конкуренции форматов интеграции: «По многим позициям ЕАЭС уже ушел вперед. Не факт, что мы в рамках СГ в состоянии выполнять те или иные наши договоренности на двусторонней основе, не вступая в противоречие с договоренностями в рамках ЕАЭС». Сенатор предложил обновить «те положения договора о СГ, которые начинают отставать от жизни, соотношение обязательств сторон по союзному договору с обязательствами по договору о ЕАЭС».

Возможно, предложение не лишено смысла - даже с нашей белорусской доктриной «интеграции интеграций» обычно возникает немалая путаница, в итоге сводящая все к двусторонним контактам. Как всегда, захватывающим оказался комментарий к итогам саммита пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявившего, что «был достигнут значимый результат в разблокировании тех проблем, которые были между двумя странами - это и по нефтепродуктам, по перетаможке и т.д.». Встречу в Могилеве Песков охарактеризовал как «закрепление результата и проговор дальнейших перспектив развития». Приговор - это сильная формулировка. Как это всегда было в белорусско-российских отношениях, президентский приговор необходимо привести в исполнение. Пробежимся по некоторым пунктам приговора.

УГЛЕВОДОРОДЫ: ВСЁ ЧЕРЕЗ ТРУБУ

Вы спросите, какую сумму Москва готова выдать Минску за налоговый маневр по нефти? И удивитесь, ибо тот же Силуанов честно признал: «Сейчас пока нет суммы. Пока мы договорились, что на следующей неделе представят нам предложения». То есть Беларусь должна оценить, сколько ей обязана компенсировать Россия за свои налогово-нефтяные фокусы.

Согласно летним расчетам замминистра финансов РБ Дмитрия Кийко, налоговый маневр россиян означает снижение доходов белорусского бюджета в 2019г. примерно на BYN600 млн., в среднесрочной перспективе - на BYN4,3 млрд. Вроде бы сопоставимую цифру $2 млрд. упомянул и Силуанов 12 октября, однако мимоходом - мол, пусть белорусы считают: «Мы ждем предложений от белорусской стороны и после этого сформулируем наши соображения. И в рамках нашей двусторонней комиссии, группы высокого уровня, подготовим предложение для руководства правительства РФ». Нефть, конечно, не чудотворная водица из Трофимовой крыницы в Александрии, но закончиться она не может - разве что плавно перетечь в денежные компенсации.

Еще до могилевского форума с развернутым отчетом об итогах переговоров вице-премьеров РБ Игоря Ляшенко, РФ - Дмитрия Козака и российского министра энергетики Александра Новака выступило Минэнерго РФ: «По итогам переговоров Игорь Ляшенко и Александр Новак подписали протокол о внесении изменений в межправсоглашение от 2007г. о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов и согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь 2018г. и на весь 2019г.».

Согласно документу, еще до форума имевшемуся в распоряжении ТАСС, РФ сохранит трубопроводные поставки нефти в РБ на нынешнем уровне (24 млн. т), в рамках баланса. Согласно такому же дофорумному инсайду источников Reuters в правительстве РФ, Россия не будет поставлять в Беларусь лишь сжиженный углеводородный газ (СУГ) и бензин, дизель, мазут. Сохранятся поставки только тех продуктов нефтепереработки, которые не производятся в РБ.

«Достигнуты важные договоренности по исключению серых схем в поставке нефтепродуктов в рамках СГ, которые приводили к недополученным доходам федерального бюджета РФ», - констатировал пресс-секретарь Козака Илья Джус. В Могилеве официальные лица в основном публично просто подтвердили инсайды ТАСС и Reuters. Увы, точные цифры так и не прозвучали.

Ну и маленькое газовое послесловие: 9 октября министр энергетики РБ Виктор Каранкевич на Белорусском энергетическом и экологическом форуме заявил, что до 1 июля 2019г. Минск надеется договориться с Москвой о цене на газ на период 2020-24гг.

Янка Грыль, «Белгазета»