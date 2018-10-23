Почему нужно включить зелень в свой рацион 23.10.2018, 12:49

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Овощи - почти лекарства.

Все слышали о пользе овощей и зелени, но в чем именно она заключается?

В эти дни я планировала плавать где-нибудь в теплом океане, потому что летний отдых отложила на осень. Но случилось так, что я сейчас в родном Ужгороде и стараюсь видеть положительные моменты во многих вещах, несмотря ни на что. Здесь очень хорошая осень. А еще есть большой центральный продуктовый рынок, где продают много «долголетней» пищи, пишет диетолог Оксана Скиталинская для сайта «Новое время».

Я всегда покупаю свежие орехи, грибы, сушеный шиповник, различные ягоды и домашние яйца. И немножко домашней брынзы. Спокойно прохожу мимо рядов с медом, домашними копчеными колбасами и шовдарями (ветчиной).

В детские годы я ела разную пищу, любила макароны с жареными котлетами, жареный картофель, «докторскую» колбасу и сосиски, за которыми мои родители выстаивали длинные очереди. Жарили тогда городские жители часто на «комбижире» - это худшая разновидность транс-жиров, дешевая. Об убийственной роли транс-жиров никто и слухом не слыхивал. Как и о здоровом питании.

В моем детстве брокколи не было. И зеленого шпината, который бы ели свежим, тоже. Но была квашеная капуста, чеснок, орехи, грибы, лесные ягоды и травяные чаи.

Это я к тому, что «брокколи» - как собирательное понятие здорового и полезного - пришла в мою жизнь в сознательном возрасте.

Многие из вас не раз думали: «и как это столько зелени есть?». Есть и такие, которые мужественно все едят и даже утверждают, что им вкусно.

Зеленые овощи

• Зеленые листовые овощи являются одними из самых полезных продуктов на планете.

• Зелень нам необходима, так эволюционно сложилось, для удержания в «боевой готовности» иммунной системы кишечника.

• Зеленые овощи могут быть вкусными. Если их измельчить, добавить лимонный сок и оливковое масло, они не будут казаться такими пресными. А если зелень не идет никак, можно сделать фруктовое смузи, в которое добавить несколько зеленых листочков, тогда вкус будет замаскированным.

• Предпочтение отдавайте молодым овощам: в молодых листочках шпината больше фитонутриентов, чем в зрелых..

Разноцветные овощи

• Согласно отчету Американского института исследований раковых заболеваний, положительное влияние овощей в том, что они предупреждают развитие рака.

• Различные овощи работают против различных видов рака, иногда даже в одном органе. Например, капуста обычная, цветная, брокколи и брюссельская имеют связь со снижением риска рака толстого кишечника в середине и правой половине тела, а морковь, тыква и яблоки - в левой половине тела.

• В известном исследовании, опубликованном в журнале «Food chemistry», 34 распространенных вида овощей боролись с восемью видами раковых клеток: молочных желез, мозга, почек, легких, опухолями мозга у детей, раком поджелудочной железы и желудка.

• Украинская пословица «не съем, только понадкусываю» имеет глубокий животворный смысл: в рацион нужно добавлять самые разнообразные растительные продукты. Например, редька совершенно не способна остановить рост рака поджелудочной железы, но на 100% эффективна при сдерживании рака желудка. Оранжевый болгарский перец индифферентный к раку желудка, но способен подавить рост клеток рака простаты более чем на 75%.

• Чем разнообразнее рацион, в который входят различные классы растительной пищи с ее фитонутриентами, тем более эффективной будет профилактика рака.