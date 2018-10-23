Должны ли пассажиры пристегиваться в маршрутках? 23.10.2018, 13:22

Сейчас активно обсуждается, как сделать поездки безопасными.

- Пассажиры маршрутки должны быть пристегнуты, если автомобиль оборудован ремнями безопасности. При этом водитель должен убедиться, что все пристегнуты, - рассказал kp.by инспектор по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич. – К сожалению, пассажиры не всегда обращают внимание на ремни и не пристегиваются, а водитель это не проверяет. К слову, допускается не пристегиваться ремнями безопасности тем, кто обучает вождению, а также пассажирам машин оперативного назначения (например, ГАИ), водителям автомобиля-такси в городе и пассажирам, водителям с медицинскими противопоказаниями.

За то, что пассажиры не пристегнуты, водителю грозит предупреждение или штраф в размере до 1 базовой величины (24 руб. и 50 коп.). За такое повторное правонарушение в течение года водителю грозит штраф в размере от 2 до 5 базовых величин (от 49 до 122 руб. 50 коп.). Несет ответственность и пассажир. Ему грозит предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. (до 73 руб и 50 коп.).

Напомним, вечером 18 октября произошла трагедия в Воложинском районе. Водитель маршрутного такси Гродно-Минск врезался в оградительные бетонные блоки. На месте погибла 66-летняя пассажирка маршрутки. В больнице умер 71-летний пассажир.