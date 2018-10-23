The Times: Парламент Британии не успеет вовремя изменить законы до Brexit 1 23.10.2018, 18:24

Парламентариям необходимо принять более 800 изменений в законодательство.

В парламент Великобритании было внесено всего 71 изменение в законодательство, необходимые для Brexit. В целом необходимо принять более таких 800 изменений.

Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на The Times.

Правительство заявило, что для обеспечения того, чтобы британское законодательство функционировало до того, как Британия покинет ЕС 29 марта следующего года, требуется от 800 до 1000 статутных инструментов (SIs).

Но даже, несмотря на то, что почти половина времени для утверждения уже прошла, лишь 9% необходимых изменений были внесены в парламент, что привело к опасениям, что Палата общин не сможет их вовремя утвердить.

Министры используют SIs, также известные как вторичное законодательство, чтобы менять законы без прохождения всей законодательной процедуры. Правительство применило закон о выходе из ЕС, принятый в июне, чтобы скопировать закон ЕС в Британскую уставную книгу, но теперь ему необходимо использовать SIs для адаптации и устранения некоторых из этих законов, чтобы они имели смысл после Brexit.

После жарких споров о способности парламента тщательно изучить SIs, правительство согласилось создать в парламенте "просеивающие" комитеты, которые могут рекомендовать, чтобы спорные документы были одобрены до того, как они станут законом, но это делает весь процесс дольше. Из представленных SIs пока лишь два завершили процесс парламентского контроля.