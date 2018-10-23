Финалисты «Лiстапада» снялись с конкурса, протестуя против цензуры Минкульта 6 23.10.2018, 19:09

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Фото: tut.by

Вокруг фестиваля разгорается серьезный скандал.

Вчера во время пресс-конференции «Лiстапада» стало известно, что с этого года дирекция кинофестиваля не будет принимать участие в выборе фильмов для национального конкурса. Окончательное решение остается за комиссией, во главе которой — первый заместитель министра культуры Ирина Дрига. В ответ на это сегодня некоторые режиссеры сообщили, что снимают свои фильмы с участия в конкурсе. Tut.by объясняет ситуацию.

Что случилось?

Программу национального конкурса фестиваля «Лiстапад» (это отдельный конкурс белорусского кино с игровой, документальной и анимационной секцией) с этого года отбирает комиссия, в которую не входит ни один член дирекции фестиваля.

А раньше входили?

Все время, пока существует национальный конкурс, его участников отбирала специальная комиссия. В ее состав входили члены дирекции, кинокритики и киноведы, продюсеры, прокатчики и представители Министерства культуры. С этого года дирекцию исключили из состава комиссии: она может рекомендовать фильмы к участию, давать советы, но последнее слово остается за комиссией (во главе ее — первый заместитель министра культуры Ирина Дрига).

Почему это вызвало возмущение?

В международной практике отбором фильмов на фестивали занимаются программные директора — без внешнего вмешательства государственных институтов. Как правило, это компетентные и опытные люди в сфере кино, которые регулярно ездят на кинофорумы по всему миру и отбирают картины для участия в фестивале. В команде «Лiстапада» два программных директора: Игорь Сукманов отвечает за игровое кино и «Лiстападзiк», Ирина Демьянова — за документальное, белорусскую программу курирует Николай Лавренюк.

На вчерашней пресс-конференции в контексте сложившейся ситуации даже звучало слово «цензура», но представители Министерства культуры не прокомментировали это.

Говорят, что кого-то из режиссеров не взяли в конкурс. Это правда?

Как нам стало известно, комиссия не допустила к участию в конкурсе «Лiстапада» альманах «Драма» предыдущих победителей Никиты Лаврецкого и Юлии Шатун (при участии Алексея Свирского), а также новый фильм известного белорусского автора, режиссера «Масакры» Андрея Кудиненко. В национальный конкурс не попала и новая картина белорусского документалиста, участника многочисленных международных кинофестивалей Андрея Кутило — «Стриптиз и война». Причины отказа авторам не объясняются.

По последней информации, еще один фильм, который не взяли для участия в конкурсе, «Моя бабушка с Марса» Александра Михалковича, будет представлять Беларусь на престижном фестивале документального кино в Йиглаве.

К чему это может привести?

На пресс-конференции директор фестиваля Анжелика Крашевская пояснила, что у ситуации могут быть серьезные последствия: «Один из пунктов регламента международного кинофестиваля — он должен быть вне цензурного контекста. Пока я не могу сказать, как эта новость повлияет на аккредитацию „Лiстапада“ в Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров FIAPF, мы будем отчитываться уже после фестиваля. Пока ясно, что это не на пользу фестивалю».

Аккредитация FIAPF — важное достижение «Лiстапада», которое по сути и делает его частью международного фестивального движения. Лишиться ее — означает перечеркнуть наработки нескольких лет.