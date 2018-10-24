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Cергей Шойгу: Беларусь и Россия проведут учения «Щит Союза - 2019»

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  • 24.10.2018, 17:47
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Военные двух стран уже занимаются подготовкой к учениям.

- Наши учения «Щит Союза - 2019» имеют исключительно оборонительный характер. Мы не предполагаем каких-либо наступательных действий. И мы, безусловно, делаем это не в ответ на какие-то учения, проводимые на Западе, а в ответ на те угрозы, которые сегодня существуют и с каждым годом прирастают, - сказал после заседания совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России министр обороны России Сергей Шойгу. Его слова приводит БелTA.

Как сообщил министр обороны Беларуси Андрей Равков, военные двух стран уже занимаются подготовкой учения. 24 октября главы оборонных ведомств Беларуси и России подписали замысел его проведения. Равков подчеркнул, что учения направлены на то, чтобы проверить уровень подготовки региональной группировки войск.


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