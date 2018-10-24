Пашинян: Возможно, я буду снова выдвинут кандидатом в премьеры через неделю 24.10.2018, 17:55

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Никол Пашинян

Фото: news.am

Неизбрание Пашиняна сегодня стало первым шагом на пути роспуска парламента.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не исключает, что через неделю вновь будет выдвинут кандидатом в премьер-министры, сообщает «Радио Азатутюн».

«Не исключаю, что буду выдвинут, но и точно не говорю, что буду выдвинут», - сказал Пашинян.

На вопрос, если он не будет выдвинут кандидатом, как будет соблюдена конституционная норма, Пашинян ответил: «Там формулировка такова, что для первого тура использован немного другой лексикон, а для второго - другой. Слово «голосование» использовано только в случае первого тура.

Сегодня Никол Пашинян не был избран премьер-министром. Это выдвижение, как сказал и. о. премьер-министра, носило формальный характер.

«Я был выдвинут кандидатом не для того, чтобы меня избрали, а для того, чтобы меня не избрали. Следовательно, Национальное собрание не должно голосовать за меня, - сегодня в своем выступлении перед голосованием сказал Пашинян и продолжил: - Говорили, что если кандидат в премьер-министры не будет выдвинут и по этому вопросу не было голосования, то, значит, это не может быть основанием для роспуска Национального собрания. 149-я статья Конституции гласит:

«В случае неизбрания премьер-министра через 7 дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра...». Из- за этого слова «голосование». Смысл моего выдвижения состоит в том, чтобы сегодня состоялось, наконец, голосование, в котором вы бы не участвовали либо участвовали, но не проголосовали «за», чтобы этот вопрос был закрыт. Смысл моего выдвижения состоит в том, чтобы исключить любую возможность спекуляций на тему легитимности предстоящих парламентских выборов, исключить любую правовую лазейку для предотвращения предстоящих выборов».

Отметим, что исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна накануне в качестве кандидата в премьер-министры выдвинула парламентская фракция «Елк».

Сегодня перед голосованием глава фракции «Елк» Лена Назарян заявила: «Все это делается для того, чтобы обеспечить полноценное исполнение установленной Конституцией Армении процедуры - во избежание в дальнейшем поводов для связанных с правовыми определениями разночтений и бессмысленных правовых споров».

Неизбрание Пашиняна сегодня стало первым шагом на пути роспуска парламента. Если в течение недели не будет выдвинуто кандидата на пост премьер-министра или же голосование 31 октября по какой-либо кандидатуре не приведет к избранию нового премьера, то Национальное собрание Армении будет распущено силой закона. В таком случае, досрочные парламентские выборы пройдут в первой половине декабря.