В Грузии прошел уже 17-й масштабный митинг против «закона об иноагентах» 3.05.2024, 6:00

Протестующие заблокировали автомобильное движение в центре Тбилиси.

В четверг вечером, 2 мая, в столице Грузии Тбилиси продолжались масштабные митинги против принятия «закона об иноагентах». Были столкновения с силовиками и задержания.

«Эхо Кавказа» сообщает, что протестующие заблокировали автомобильное движение в центре Тбилиси, на площади Героев вновь парализовано.

После задержаний митингующих решили поддержать тысячи демонстрантов, которые находились у здания парламента. Они устроили шествие к площади Героев.

После часа блокировки движения вмешались силовики и применили силу к протестующим. Демонстрантов стали уводить силой. По предварительным данным, задержаны шесть человек.

Это уже 17-й по счету день, когда грузины выходят на улицы против «закона об иноагентах», которые пытается принять правительство.