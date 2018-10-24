Шендерович в Беларуси: При слове «Бобруйск» собрание болезненно застонало... 2 24.10.2018, 21:54

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Виктор Шендерович

Фото: DELFI

Известный писатель-сатирик приехал с юбилейными концертами в Беларусь.

«Салідарнасць» изучила, что постит он в своем Фейсбуке о поездке по нашей стране.

Отметим, что корни писателя — из Беларуси.

«Еду на историческую родину, в Гомель... )) Ну, и Минск потом. Два юбилейных вечера, — милости просим, 23 и 25 октября. Особо обращаю внимание на то, что отмены выступления в Гомеле не предвидится, а за слухи, распускаемые по городу злостными саботажниками из числа чиновничьей контры, будем расстреливать на месте по законам революционного времени (вычеркнуто) укоризненно качать головой и повторять: как вам не стыдно...», — написал Виктор Шендерович накануне.

Из Гомеля писатель отправился в Минск, а по дороге не смог не заехать в Бобруйск.

«Еду из Гомеля, мимо Бобруйска, в Минск... Дедушки-бабушки... Историческая родина.))», — объяснил он.

«При слове «Бобруйск» собрание болезненно застонало... Тут стоит памятник Шуре Балаганову!», — написал Виктор Шендерович и выложил свое фото.

В Бобруйске писателя также впечатлило название стоматологической клиники.

«Бобруйская стоматология — Варава-дент, — подписал он фото и в комментариях предположил: — Разбойничьи цены, видимо».

25 октября Виктор Шендерович даст концерт в Минске.