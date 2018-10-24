Телеканал CNN показал присланную бомбу 24.10.2018, 22:07

Посылка была адресована бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.

Американский телеканал CNN обнародовал фото содержимого подозрительного пакета, который был прислан по почте в Тайм-Уорнер-Центр в Нью-Йорке, передает nv.ua.

Известно, что посылка была адресована бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.

По информации полиции, взрывное устройство внутри посылки оказалось рабочим. Оно представляет собой трубку, наполненную взрывчатым веществом и снабженную взрывателем.

Кроме того, в пакете был обнаружен конверт с белым порошком.

Власти Нью-Йорка считают инциденты с отправкой посылок со взрывными устройствами "терроризмом".

Напомним, что неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были присланы экс-госсекретарю Хиллари Клинтон и миллиардеру Джорджу Соросу.

Из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центра в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.