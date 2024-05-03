Назван самый бедный регион России 1 3.05.2024, 16:11

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В нем за чертой бедности живет 27,7% населения.

Ингушетия в 2023 году осталась на первом месте среди регионов России по числу жителей, получающих доход ниже прожиточного минимума. В республике за чертой бедности живет 27,7% населения, следует из данных Росстата, написал 3 мая «Кавказский узел».

Согласно опубликованному 27 апреля Росстатом документу, на втором месте по этому показателю среди регионов Северо-Кавказского федерального округа – Карачаево-Черкесия, где 20,6% людей получали доходы ниже прожиточного минимума. Далее в списке Чечня (17,4%), Кабардино-Балкария (14,2%), Дагестан (12,8%), Северная Осетия (11,6%) и Ставропольский край (11,3%).

Среди регионов ЮФО по этому показателю лидирует Калмыкия (18,8% населения за чертой бедности). В Астраханской области этот показатель – 12%, в Адыгее – 11,1%, в Ростовской области – 9,6%, в Волгоградской – 9,1%, в Краснодарском крае – 8,7%.

Меньше всего жителей, получающих доход ниже прожиточного минимума, насчитывается в Ямало-Ненецком автономном округе (3,6%). В среднем по России этот показатель равен 8,5%, в 2022 году он равнялся 9%, указано в документе Росстата.