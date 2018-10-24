Минское «Динамо» впервые в своей истории проиграло в КХЛ 10 матчей подряд

Минское «Динамо» впервые в своей истории проиграло в КХЛ 10 матчей подряд3
- 24.10.2018, 22:34
Лукашенко в шоке?
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло «Авангарду» (3:4 OT).
Таким образом, команда Горди Дуайерa потерпела десятое поражение подряд. Это стала антирекордом минчан. За всю историю выступления в КХЛ минчане не проигрывали 10 матчей подряд, пишет «Трибуна».
Далее «Динамо» ожидает домашняя серия: 29 октября «зубры» примут «Амур», 1 ноября – «Куньлунь», а 3 ноября встретятся с «Барысом».
В таблице Западной конференции «Динамо» продолжает занимать последнее место, набрав 12 очков после 21 матча.