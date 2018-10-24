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Минское «Динамо» впервые в своей истории проиграло в КХЛ 10 матчей подряд

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  • 24.10.2018, 22:34

Лукашенко в шоке?

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло «Авангарду» (3:4 OT).

Таким образом, команда Горди Дуайерa потерпела десятое поражение подряд. Это стала антирекордом минчан. За всю историю выступления в КХЛ минчане не проигрывали 10 матчей подряд, пишет «Трибуна».

Далее «Динамо» ожидает домашняя серия: 29 октября «зубры» примут «Амур», 1 ноября – «Куньлунь», а 3 ноября встретятся с «Барысом».

В таблице Западной конференции «Динамо» продолжает занимать последнее место, набрав 12 очков после 21 матча.


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