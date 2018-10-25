закрыть
25 октября 2018, четверг, 20:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

А вы не пробовали любить Родину бесплатно?

5
  • Дмитрий Гудков
  • 25.10.2018, 17:55
  • 2,854
Дмитрий Гудков

Как вообще могут не резать глаз идущие строем дети.

Патриотизм – это выгодно. Оказывается, в Москве при департаменте образования работает Центр патриотического воспитания, начальника которого вчера как раз задержали за хищения.

А вы не пробовали любить Родину бесплатно?

Нет, бесплатно никак не получается: «только за 2018 год объем госзакупок учреждения составил 223 млн рублей».

На что пошли деньги? «Среди проектов департамента образования Москвы, которые реализует центр — «Кадетский класс в московской школе», «День кадетского класса в Музее Победы», «Исторические субботы», «Субботы мужества» и «Космические субботы», ежегодный форум кадетского движения Москвы «Честь имею служить Отчизне!», парад кадетов ко Дню Победы на Поклонной горе, творческий фестиваль «Кадетская звездочка».

Позволю себе небольшое лирическое отступление. В Средневековье модным развлечением были крестовые походы детей: их собирали и отправляли «отвоевывать Гроб Господень», ну то есть прямой дорогой на рабовладельческие рынки. Нынешние «парады кадетов» – они из той же области, разве что Гроб Господень заменили патриотизмом.

Как вообще могут не резать глаз идущие строем дети? Они куда идут? С каким врагом сражаться? Каждому фаустпатрон и умремте под Москвой? XXI век, финансирование из бюджета «европейской столицы».

А что финансирование утекает через разные патриот-центры, как вода из решета, – так и задачи отвоевать Гроб Господень никогда не стояло. Не за этим тут крестовый поход, то есть, простите, департамент образования собирался.

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»


популярное за неделю

Мнение

Блеф
Блеф Лилия Шевцова
Пряничный домик на грани разорения
Пряничный домик на грани разорения Владимир Халип
И лес рубят, и щепки не летят
И лес рубят, и щепки не летят Константин Скуратович
Белый шум
Белый шум Ирина Халип