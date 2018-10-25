А вы не пробовали любить Родину бесплатно? 5 Дмитрий Гудков

25.10.2018, 17:55

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Дмитрий Гудков

Как вообще могут не резать глаз идущие строем дети.

Патриотизм – это выгодно. Оказывается, в Москве при департаменте образования работает Центр патриотического воспитания, начальника которого вчера как раз задержали за хищения.

А вы не пробовали любить Родину бесплатно?

Нет, бесплатно никак не получается: «только за 2018 год объем госзакупок учреждения составил 223 млн рублей».

На что пошли деньги? «Среди проектов департамента образования Москвы, которые реализует центр — «Кадетский класс в московской школе», «День кадетского класса в Музее Победы», «Исторические субботы», «Субботы мужества» и «Космические субботы», ежегодный форум кадетского движения Москвы «Честь имею служить Отчизне!», парад кадетов ко Дню Победы на Поклонной горе, творческий фестиваль «Кадетская звездочка».

Позволю себе небольшое лирическое отступление. В Средневековье модным развлечением были крестовые походы детей: их собирали и отправляли «отвоевывать Гроб Господень», ну то есть прямой дорогой на рабовладельческие рынки. Нынешние «парады кадетов» – они из той же области, разве что Гроб Господень заменили патриотизмом.

Как вообще могут не резать глаз идущие строем дети? Они куда идут? С каким врагом сражаться? Каждому фаустпатрон и умремте под Москвой? XXI век, финансирование из бюджета «европейской столицы».

А что финансирование утекает через разные патриот-центры, как вода из решета, – так и задачи отвоевать Гроб Господень никогда не стояло. Не за этим тут крестовый поход, то есть, простите, департамент образования собирался.

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»