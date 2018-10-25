Политические небылицы Путина Виталий Портников, «Крым.Реалии»

25.10.2018, 18:57

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Виталий Портников

Президент РФ любит их рассказывать.

Слова российского президента Владимира Путина о том, что аннексированный Россией Севастополь «юридически» всегда входил в состав этой страны, обратили на себя естественное внимание масс-медиа. Но интересным тут являются не сами высказывания Путина, который в который раз пытается оправдать и вписать в юридическое русло оккупацию Крыма, а то, при каких обстоятельствах они были сказаны.

Владимир Путин рассказывал свои политические небылицы московскому мэру Сергею Собянину во время встречи с ним в Кремле. Перед встречей Собянин посетил Севастополь и пообещал помогать городу, находящемуся, мягко говоря, в не очень простой ситуации. И эти его обещания вернули нас в недавнее прошлое, когда «ответственным за Севастополь» в российской элите был предшественник Собянина на посту мэра Москвы, глава влиятельного клана и конкурент семьи Ельциных Юрий Лужков.

Слова о российском статусе Севастополя, которые сейчас произносит Путин, были важной частью политической программы Лужкова, они должны были убедить население, что мэр – куда больший великодержавник, чем выдвиженцы «либерального» Ельцина. А, как известно, именно шовинистическая реваншистская программа вызывала и пока что продолжает вызывать наибольший восторг у большинства россиян – именно поэтому так удачно сработал сворованный Крым.

Но семья Ельциных с помощью кандидатуры Путина одолела Лужкова, а со временем выгнала его из Москвы, заменив бесцветным и послушным Собяниным. Однако бесцветность – одно, а контроль над московскими финансовыми потоками – другое. У российской власти денег на оккупированные территории все меньше, отправленные в Севастополь «гауляйтеры» и назначенные на крымское управление «квислинги» крадут все больше. Поэтому нужны деньги на поддержание севастопольских штанов.

По мнению наблюдателей в российских политических кругах, эти деньги решили найти в московской мэрии – тем более, что там научились их «отмывать» еще со времен Лужкова. Новые схемы не повредят ни Собянину, ни самому Путину – потому что, в отличие от вечно фрондирующего и жадноватого Лужкова, Собянин не подкупает «кремлевских», а «сотрудничает» с ними.

Потому-то Собянина и послали в Севастополь – посмотреть, удастся ли нынешнему главе города освоить московские деньги или нужно назначить нового наместника, оценить, где можно пустить пыль в глаза жителям оккупированного города, а где можно заработать, скоординироваться с другим коррупционным центром – командованием Черноморского флота России. И, похоже, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что миссия одобрена свыше, после визита устроили «новому севастопольскому Лужкову» встречу с Путиным.

И «новый Лужков» услышал от кремлевского правителя те самые слова о «вечном» российском статусе Севастополя, которых так и не дождался старый конкурент в кепке.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»