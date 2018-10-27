Женщина из Австралии 27 лет ест только сырые фрукты 6 27.10.2018, 15:59

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Австралийка настолько здорова, что даже ее дети последовали примеру матери.

Жительница Австралии на протяжении 27 лет не ела ничего, кроме необработанных фруктов, но при этом чувствует себя лучше, чем все заядлые мясоеды вместе взятые. Хотя диетологи негативно настроены по отношению к фрукторианству, женщина настолько здорова, что даже двое её сыновей последовали примеру матери. Правда, в финансовом плане семье приходится не слишком легко, пишет medialeaks.ru.

В 2018 году жительнице австралийского штата Квинсленд Энн Осборн исполнилось 52 года. Большую часть своей жизни, а именно 27 лет, женщина называет себя веганом, однако диета, которой следует Энн, гораздо сложнее отказа от мяса и молока.

С тех пор как австралийке исполнилось 25 лет, она не ела ничего, кроме сырых фруктов. Как женщина рассказала изданию Metro, она не изменила своим принципам даже после рождения второго сына.

- Что может быть лучше, чем великолепные фрукты? — объяснила Энн свою позицию журналистам.

Не нарушать добровольную, но суровую диету женщине помогает собственное самочувствие. По словам Осборн, она уже четверть века не чувствовала усталость и не испытывала серьёзных проблем со здоровьем:

- На этой диете я чувствую себя здоровой и энергичной. Я верю, что все мы животные, которые начинают цвести лишь на сырых фруктах, сочных овощах, корнях, побегах, орехах и семенах. Это та причина, по которой я ем только фрукты.

Обычно свой день Энн начинает с манго или одной половинки дыни (около 150-200 калорий). В полдень женщина перекусывает несколькими бананами (400 калорий), а на обед съедает целое авокадо (400 калорий). Вечером она завершает свой день ещё парой манго (300 калорий).

Хотя диета, по словам Энн, благотворно влияет на её здоровье, фрукториантсво обходится недёшево. В неделю женщина тратит на фрукты около 200 австралийский долларов (9 200 рублей), так как всегда старается выбрать в магазинах плоды наилучшего качества.

Если вы хотите придерживаться фруктовой диеты, у вас должен быть хороший материал. Нужно выбирать органические продукты и такие, которые выросли на хорошей почве.

К таким напиткам, как чай или кофе, Энн относится скептически. Она не употребляет ничего, кроме свежевыжатого сока или негазированной воды. Впрочем, на день рождения и Рождество женщина позволяет себе выпить один стакан воды с газом.

Кроме того, строгая диета не мешает женщине обедать с друзьями и даже ходить в рестораны. По словам Энн, в общественных заведениях она заранее проверяет меню через интернет на наличие фруктов. На случай, если в меню не найдётся сырых продуктов, у австралийки разработан особый план:

- Я просто беру фрукты с собой из дома и прошу официантов положить их на тарелку и принести мне вместе с блюдами для других людей.

При этом в семье не одна Энн питается исключительно фруктами. Когда сыновья женщины достигли подросткового возраста, они разделили диету матери:

- В детстве мои мальчики никогда не интересовались сладостями, а затем оба решили, что хотят двигаться дальше и есть больше фруктов.

Основная часть критики в сторону фрукторианства строится на аргументах о недостаточной калорийности такого питания. Как отмечает Энн, в день женскому организму требуется около двух тысяч калорий, однако, по её словам, на фруктовой диете их получить не так сложно:

- Авокадо — это 400 калорий, так что два ореха уже дадут вам 800 калорий, а бананы — по сто калорий каждый. Я никогда не следовала фруктовой диете, чтобы похудеть, и всегда чувствовала себя хорошо, а это главное.

Несмотря на положительные отзывы Энн, журналисты советуют людям не переходить на фрукторианство без консультации диетолога. Специалист по питанию из Британии Сара Эндер отметила, что фрукторианцам требуется ежедневно съедать большой объём фруктов и всегда проверять, находится ли их вес в пределах здорового индекса массы тела.